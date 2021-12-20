بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان .. زيارة استثنائية لنزلاء السجون

قررت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء السجون (زيارة إستثنائية) خلال الفترة من يوم 20/12/2021 حتى 30/12/2021 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الإجتماعي بين النزلاء والزائرين .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

وذلك بمناسبة الإحتفال بــ "اليوم العالمى لحقوق الإنسان" ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات