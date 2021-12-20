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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان .. زيارة استثنائية لنزلاء السجون

أرشيفية
أرشيفية

قررت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء السجون (زيارة إستثنائية) خلال الفترة من يوم 20/12/2021 حتى 30/12/2021 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الإجتماعي بين النزلاء والزائرين .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

وذلك بمناسبة الإحتفال بــ "اليوم العالمى لحقوق الإنسان"  ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات

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بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان زيارة استثنائية لنزلاء السجون وزارة الداخلية حقوق الإنسان

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