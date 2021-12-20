نواب الشيوخ يسألون الحكومة عن الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ cop 27

قال النائب محمد السباعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن النواب يستهدفون مناقشة التحديات التي تواجه مصر في ظل التغيرات المناخية.

وأضاف محمد السباعي ، خلال كلمته بالجلسة العامة: "نناقش ماذا ستقدم الدولة لتحقيق الامن الغذائي، بالإضافة لخطط الدولة للحفاظ على السواحل الشمالية.. نريد التعرف على الإجراءات المتخذة في المحافظات التي تشهد تغيرات كبيرة والاستعدادات لاستضافة قمة المناخ cop 27 بالإضافة الي التعرف على جهود حماية الشواطئ و الطاقة المتجددة".



وقال المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس: "التغيرات المناخية ليست ظاهرة محلية وإنما عالمية ونستهدف استيضاح سياسة الحكومة وإعلان التفاصيل للشعب المصري، موضحا أن المجلس يمارس دوره المنوط به دستوريا وقانونيا في هذا المجال وخاصة وأن التغيرات المناخية تعبر عن كارثة من الكوارث الخطيرة والتي تشكل خطرا على البشرية والعالم أجمع.