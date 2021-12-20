أبو شقة: ظاهرة تغير المناخ كارثة ومعالجتها من خلال فن إدارة الأزمات

أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ، ان ظاهرة تغير المناخ ، تشكل كارثة وازمة خطيرة لابد ان تعالج من خلال فن إدارة الازمات، وان تقديرها وتقييمها ومعالجتها أمور في غاية الخطورة لانها ليست ظاهرة محلية بل ظاهرة عالمية باتت تؤرق وتفزع العالم .

واضاف ابوشقة خلال الجلسة العامة للشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، خلال استعراض طلب المناقشة العامة المقدم من النائب وليد التمامي والخاص بظاهرة تغير المناخ، ان هذا الاستيضاح للمجلس استيضاح للشعب المصري وللعالم بان هذا المجلس الموقر يناقش ظاهرة المناخ وتقديره واهتمامه الاكبر بها ترجم بان خصص لها جلسة كاملة للمناقشة مما يؤكد دور المجلس في ممارسة دورة التشريعي المنوط به دستوريا وتشريعيا.

وتابع ابوشقة ان مسألة ظاهرة تغير ليست مسالة محليه ظاهره وانما تشكل كارثه من الكوارث ومن ثم ماتشكله علي هذا النحو يشكل ازمة تتطلب لحلها فن الضوابط التي تحكمه وهو فن ادارة الازمه بمعني اننا لابد ان نقرا المشهد جيد وكذلك ماهو المشهد وماهي الاجراءات التي تواجهها به.

ولفت ابوشقه إلى ان الاستيضاح محمول ان نكون امام قرارات وتحليل واقعي لهذة الظاهرة، متقدما بالشكر لمجلس الشيوخ لانه يمارس ممارسات جادة وحقيقية للاختصاصات الدستورية والتشريعية .