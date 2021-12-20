انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة ..أسباب وتفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن عدة مناطق مختلفة بسبب أعمال الإصلاحات والصيانة، وذلك لإصلاح خط مياه قطر 1200 مم الخارج من محطة مياه مسطرد.



و انقطاع المياه عن منطقة عرب الجسر وعرب الطوايلة ووسط المطرية و شيراتون والملتقى العربى و الكلية الحربية والحى العاشر وصقر قريش والواحة وشارع متولى الشعراوى والسويسرى ب وأرض الجولف والامداد والتموين ومساكن رامو، وذلك بدءا من الساعة 10 صباح الأربعاء الموافق 22 من ديسمبر وحتى 10 مساء نفس اليوم.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، توفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال فترة الانقطاع.