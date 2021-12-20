البحث العلمي تعلن مقترحات بحثية ممولة للأعوام 2022-2023 .. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تفعيل اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين الاكاديمية واكاديمية العلوم البلغارية، عن قبول مقترحات بحثية للاعوام 2022-2023 والتي ستقوم الأكاديمية بتمويلها بالتعاون مع الجانب البلغارى طبقا للشروط والبنود .

واوضحت أنها تُقبل المقترحات في المجالات التالية :

- علوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- موارد الطاقة وكفاءة الطاقة

علوم النانو والمواد الجديدة والتقنيات

- الطب الحيوى ونوعية الحياة

- التنوع البيولوجى والموارد الحيوية والبيئة

- تغير المناخ والاخطار والموارد الطبيعية

- علوم الفلك وبحوث الفضاء وتقنياته

- التراث الثقافي التاريخى والهوية الوطنية

- الانسان والمجتمع

واوضحت أنه للتقديم ومزيد من المعلومات عبر هذا الرابط.