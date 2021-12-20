البحث العلمي تعلن مقترحات بحثية ممولة للأعوام 2022-2023 .. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تفعيل اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين الاكاديمية واكاديمية العلوم البلغارية، عن قبول مقترحات بحثية للاعوام 2022-2023 والتي ستقوم الأكاديمية بتمويلها بالتعاون مع الجانب البلغارى طبقا للشروط والبنود .
واوضحت أنها تُقبل المقترحات في المجالات التالية :
- علوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- موارد الطاقة وكفاءة الطاقة
علوم النانو والمواد الجديدة والتقنيات
- الطب الحيوى ونوعية الحياة
- التنوع البيولوجى والموارد الحيوية والبيئة
- تغير المناخ والاخطار والموارد الطبيعية
- علوم الفلك وبحوث الفضاء وتقنياته
- التراث الثقافي التاريخى والهوية الوطنية
- الانسان والمجتمع
واوضحت أنه للتقديم ومزيد من المعلومات عبر هذا الرابط.