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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن مقترحات بحثية ممولة للأعوام 2022-2023 .. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تفعيل اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين الاكاديمية واكاديمية العلوم البلغارية، عن قبول مقترحات بحثية للاعوام 2022-2023 والتي ستقوم الأكاديمية بتمويلها بالتعاون مع الجانب البلغارى طبقا للشروط والبنود .

 

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وزير التعليم العالي يفتتح مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم NAASAC

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حصاد أداء قطاعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2021

واوضحت أنها تُقبل المقترحات في المجالات التالية :

- علوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- موارد الطاقة وكفاءة الطاقة
علوم النانو والمواد الجديدة والتقنيات
- الطب الحيوى ونوعية الحياة
- التنوع البيولوجى والموارد الحيوية والبيئة
- تغير المناخ والاخطار والموارد الطبيعية
- علوم الفلك وبحوث الفضاء وتقنياته
- التراث الثقافي التاريخى والهوية الوطنية
- الانسان والمجتمع

واوضحت أنه للتقديم ومزيد من المعلومات عبر هذا الرابط.

 

أكاديمية البحث العلمي وزارة التعليم العالى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وزير التعليم العالي تكنولوجيا المعلومات

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