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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطعيم 361 ألف فرد ضد "شلل الأطفال" في الفيوم

الدكتور حاتم جمال
الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة

بدأت محافظة الفيوم، تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث بلغ عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم  361394 طفلا.

 

وجاء ذلك خلال اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بنسبة 59.13% من المستهدف، منهم 13 من غير المصريين.

 

جاء ذلك فى الاجتماع الذى ترأسه الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والدكتور محمد عبد التواب زايد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية.

 

وعقب انتهاء أعمال الحملة فى مساء اليوم الأول، تم عقد الاجتماع الإشرافي بقاعة اجتماعات المديرية بحضور الدكتورة أسماء مصطفى -مدير إدارة التطعيمات ومديري الإدارات الصحية وفرق إشراف المديرية والإدارات لإعلان ما تم تحقيقه بالإضافة إلى مناقشة سلبيات المرور وتعزيز الإيجابيات.

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