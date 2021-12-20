محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار من الطرق

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية رافقه خلالها المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية وذلك لمتابعة أنفاق المحافظة للتأكد من أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار التي وقعت ليلة أمس الأحد وتوافر السيولة المرورية بالطرق العامة والرئيسية وذلك تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تمر بها المحافظة.

وخلال الجولة اطمأن محافظ القليوبية على حالة الأنفاق بالمحافظة، حيث تفقد المحافظ ( نفق شعراوي ونفق سعد زغلول ونفق كلية العلوم بمدينة بنها ونفق سندنهور بمركز بنها ونفق الحدادين ومشتهر بمركز ومدينة طوخ ونفق كفر أبو جمعة بقليوب ونفق المؤسسة ونفق المظلات بحي غرب شبرا الخيمة)، موجها بتكثيف أعمال شفط المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق التام بين الأحياء وشركة المياه والحماية المدنية.

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ أعمال الكشف عن أسباب تسريب المياه بنفق كلية العلوم، حيث تقوم شركة المياه بالكشف عن خط صرف صناعي به كسر يتسبب في تسريب المياه بجانبي النفق، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال وتغيير الخط وتغيير مساره لإنهاء المشكلة .

وشدد محافظ القليوبية على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية، للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ ،والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات وإستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة والمتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه أو الرمال عليها .