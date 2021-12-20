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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للوقاية من المخاطر .. إليك الأكل الممنوع لمرضى الكوليسترول

الأكل الممنوع لمرضى
الأكل الممنوع لمرضى الكوليسترول

يبحث كثيرون عن الأكل الممنوع لمرضى الكوليسترول للتمكن من الوقاية من حدوث مضاعفاته الخطيرة وتدهور الحالة.

ويتربط الكوليسترول بشكل وثيق بنوعية وكمية الطعام التي يتم تناولها لذا فمن المهم معرفة الأكل الممنوع لمرضى الكوليسترول لمنع تدهور الحالة.

وتكمن أهمية معرفة الأكل الممنوع لمرضى الكوليسترول في تسهيل عملية وضع نظام غذائي متنوع يساعد فى علاج الكوليسترول.

ونكشف لكم قائمة الأكل الممنوع لمرضى الكوليسترول وفقا لما جاء في موقع “sciencedirect ” .

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مريض الكوليسترول ماذا يأكل؟ .. إليك الإجابة

 بعض الأطعمة الغنية بالكوليسترول مغذية للغاية ومفيدة لصحتك، يمكن أن يكون البعض الآخر ضارًا لذا من المهم معرفة الأكل الممنوع لمرضى الكوليسترول.

الأطعمة المقلية
الأطعمة المقلية  مثل اللحوم المقلية وأعواد الجبن تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول ويجب تجنبها قدر الإمكان لأنها محملة بالسعرات الحرارية ويمكن أن تحتوي على الدهون المتحولة، التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتضر بصحتك من نواحٍ عديدة بالإضافة إلى ذلك، تم ربط الاستهلاك العالي للأطعمة المقلية بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة ومرض السكري

الوجبات السريعة
استهلاك الوجبات السريعة عامل خطر رئيسي للعديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسمنة.

الذين يتناولون الوجبات السريعة بشكل متكرر يميلون إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وزيادة الدهون في البطن ومستويات أعلى من الالتهاب وضعف تنظيم السكر في الدم

ويرتبط تناول كميات أقل من الأطعمة المصنعة وطهي المزيد من الوجبات في المنزل بانخفاض وزن الجسم وتقليل الدهون في الجسم وتقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار.

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة مثل النقانق ولحم الخنزير المقدد أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول ويجب الحد منها.

تم ربط الاستهلاك العالي للحوم المصنعة بزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان مثل سرطان القولون

ووجدت مراجعة كبيرة شملت أكثر من 614000 مشاركًا أن كل 50 جرامًا إضافيًا من اللحوم المصنعة يوميًا كان مرتبطًا بخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 42٪ 

الحلويات
الكعك والآيس كريم والمعجنات والحلويات الأخرى من الأطعمة غير الصحية التي تميل إلى احتوائها على نسبة عالية من الكوليسترول، فضلاً عن السكريات المضافة والدهون والسعرات الحرارية غير الصحية.

كثرة تناول هذه الأطعمة يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة العامة ويؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت.

وربطت الأبحاث بين تناول السكر المضاف والسمنة والسكري وأمراض القلب والتدهور المعرفي وأنواع معينة من السرطان بالإضافة إلى ذلك وغالبًا ما تخلو هذه الأطعمة من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك للنمو وتشمل هذه الفيتامينات والمعادن والبروتين والدهون الصحية.

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