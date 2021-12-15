اكتشف العلاقة بين العكاوي والكوليسترول .. وأهم الأطعمة الممنوعة

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن العلاقة بين العكاوي والكوليسترول لمعرفة حجم تأثيرها على الإنسان وهل يمكن تناولها لمن يعانون من ارتفاع الكوليسترول أم لا.

ويرغب كثيرون في معرفة علاقة لحم العكاوي والكوليسترول لأنه من أكثر الأكلات الشعبية التى يحبها الرجال بشكل خاص ولكن في نفس الوقت يتخوفون من تأثيرها على الكوليسترول الذي يتسبب في الإصابة بأمراض القلب والشرايين.



لا توجد دراسات واضحة تستهدف معرفة العلاقة بين العكاوي والكوليسترول ولكن اللحم البقري بصفة عامة يحتوي على نسبة كوليسترول مرتفعة تتراوح بين 70 و90 في المائة وكلما قلت نسبة الدهون في اللحم كلما اقتربت نسبة الكولسترول من الحد الأدنى ولذلك فإن علاقة العكاوي والكوليسترول علاقة طردية.

مما يعنى أن العلاقة بين لحم العكاوي والكوليسترول خطيرة حيث أنها تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم خاصة عند الإكثار منها أو عندما يتناولها المرضى المصابون بارتفاع الكوليسترول.



مريض الكوليسترول ماذا يأكل

يتسائل كثيرون مريض الكوليسترول ماذا يأكل؟ .. وفي الحقيقة هناك قائمة كبيرة جدا من الأطعمة المسموحة لهؤلاء الأشخاص ولكن هناك بعض الأطعمة التى تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول بشكل كبير وسريع فى الجسم.



دقيق الشوفان والألياف

يحتوي دقيق الشوفان على ألياف قابلة للذوبان مما يقلل من الكوليسترول الضار وتوجد الألياف القابلة للذوبان في أطعمة أخرى مثل الفاصوليا وبراعم بروكسل والتفاح والكمثرى.

يمكن أن تقلل الألياف القابلة للذوبان من امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم وخمسة إلى 10 جرامات أو أكثر من الألياف القابلة للذوبان يوميًا تقلل من نسبة الكوليسترول الضار. حصة واحدة من حبوب الإفطار مع دقيق الشوفان أو نخالة الشوفان توفر 3 إلى 4 جرامات من الألياف وإذا قمت بإضافة الفاكهة مثل الموز أو التوت فتحصل على المزيد من الألياف.

الأسماك وأوميجا 3

تحتوي الأسماك الدهنية على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية والتي يمكن أن تقلل الدهون الثلاثية وهي نوع من الدهون الموجودة في الدم بالإضافة لتقليل ضغط الدم وخطر الإصابة بجلطات الدم وفي الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بنوبات قلبية وقد تقل من خطر الموت المفاجئ.

توجد أعلى مستويات أحماض أوميجا 3 الدهنية في:

سمك الاسقمري البحري

السمكال مملح

التونة

سمك السالمون

سمك السلمون المرقط

تحتوي الأطعمة مثل الجوز وبذور الكتان وزيت الكانولا على كميات صغيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

تتوفر مكملات أوميجا 3 وزيت السمك وتحدث إلى طبيبك قبل تناول أي مكملات.

اللوز والمكسرات

اللوز والمكسرات الأخرى يمكن أن تحسن نسبة الكوليسترول في الدم وخلصت دراسة حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي مكمل بالجوز يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات القلب لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة بنوبة قلبية.

الافوكادو

الأفوكادو مصدر قوي للمغذيات وكذلك الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (MUFAs). تشير الأبحاث إلى أن إضافة ثمرة أفوكادو يوميًا إلى نظام غذائي صحي للقلب يمكن أن يساعد في تحسين مستويات الكوليسترول الضار لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

يعد استبدال الدهون المشبعة مثل تلك الموجودة في اللحوم بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة جزءًا مما يجعل النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​صحيًا للقلب.

زيت الزيتون

جرب استخدام زيت الزيتون بدلاً من الدهون الأخرى في نظامك الغذائي ويمكنك تقليب الخضار بزيت الزيتون أو إضافتها إلى ماء مالح أو مزجها بالخل كصلصة للسلطة ويمكنك استخدام زيت الزيتون كبديل للزبدة عند دهن اللحم أو غمس الخبز.

الأطعمة المضاف إليها الستيرولات النباتية أو الستانولات

الستيرولات والستانولات هي مواد موجودة في النباتات تساعد على منع امتصاص الكوليسترول يمكن أن تؤدي إضافة 2 جرام من الستيرول إلى نظامك الغذائي كل يوم إلى خفض نسبة الكوليسترول الضار بنسبة 5 إلى 15 بالمائة.

ليس من الواضح ما إذا كان الطعام الذي يحتوي على الستيرولات النباتية أو الستانول يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية على الرغم من أن الخبراء يفترضون أن الأطعمة التي تقلل الكوليسترول تقلل من هذه المخاطر.

بروتين مصل اللبن

بروتين مصل اللبن الموجود في منتجات الألبان وقد يكون مسؤولاً عن العديد من الفوائد الصحية المنسوبة إلى منتجات الألبان وأظهرت الدراسات أن تناول بروتين مصل اللبن كمكمل غذائي يخفض كلاً من LDL والكوليسترول الكلي وكذلك ضغط الدم ويمكنك العثور على مساحيق بروتين مصل اللبن في متاجر الأطعمة الصحية وبعض متاجر البقالة.

تغييرات أخرى في نظامك الغذائي

يتطلب الحصول على الفائدة الكاملة من هذه الأطعمة تغييرات أخرى في نظامك الغذائي ونمط حياتك وأحد أكثر التغييرات فائدة هو الحد من الدهون المشبعة والمتحولة التي تتناولها.

الدهون المشبعة مثل تلك الموجودة في اللحوم والزبدة والجبن ومنتجات الألبان الأخرى كاملة الدسم - ترفع الكوليسترول الكلي ويمكن أن يؤدي تقليل استهلاكك للدهون المشبعة إلى أقل من 7 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية لتقليل نسبة الكوليسترول الضار بنسبة 8 إلى 10 في المائة.

غالبًا ما تُستخدم الدهون التي تُدرج أحيانًا على ملصقات الأطعمة على أنها “زيت نباتي مهدرج جزئيًا”، في السمن النباتي وملفات تعريف الارتباط والمقرمشات والكحك التي يتم شراؤها من المتاجر وترفع الدهون المتحولة مستويات الكوليسترول الكلية.



الأكل الممنوع لمرضى الكوليسترول



في حين أن بعض الأطعمة الغنية بالكوليسترول مغذية للغاية ومفيدة لصحتك، يمكن أن يكون البعض الآخر ضارًا لذا من المهم معرفة الأكل الممنوع لمرضى الكوليسترول.

الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية مثل اللحوم المقلية وأعواد الجبن وتحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول ويجب تجنبها قدر الإمكان.

هذا لأنها محملة بالسعرات الحرارية ويمكن أن تحتوي على الدهون المتحولة، والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتضر بصحتك من نواحٍ عديدة أخرى بالإضافة إلى ذلك، تم ربط الاستهلاك العالي للأطعمة المقلية بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة ومرض السكري

الوجبات السريعة

استهلاك الوجبات السريعة هو عامل خطر رئيسي للعديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسمنة.

أولئك الذين يتناولون الوجبات السريعة بشكل متكرر يميلون إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وزيادة الدهون في البطن ومستويات أعلى من الالتهاب وضعف تنظيم السكر في الدم

يرتبط تناول كميات أقل من الأطعمة المصنعة وطهي المزيد من الوجبات في المنزل بانخفاض وزن الجسم وتقليل الدهون في الجسم وتقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار.

اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة مثل النقانق ولحم الخنزير المقدد والنقانق وهي أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول ويجب الحد منها.

تم ربط الاستهلاك العالي للحوم المصنعة بزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان مثل سرطان القولون

وجدت مراجعة كبيرة شملت أكثر من 614000 مشاركًا أن كل 50 جرامًا إضافيًا من اللحوم المصنعة يوميًا كان مرتبطًا بخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 42٪

الحلويات

تعد ملفات تعريف الارتباط والكعك والآيس كريم والمعجنات والحلويات الأخرى من الأطعمة غير الصحية التي تميل إلى احتوائها على نسبة عالية من الكوليسترول، فضلاً عن السكريات المضافة والدهون والسعرات الحرارية غير الصحية.

كثرة تناول هذه الأطعمة يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة العامة ويؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت.

ربطت الأبحاث بين تناول السكر المضاف والسمنة والسكري وأمراض القلب والتدهور المعرفي وأنواع معينة من السرطان بالإضافة إلى ذلك وغالبًا ما تخلو هذه الأطعمة من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك للنمو وتشمل هذه الفيتامينات والمعادن والبروتين والدهون الصحية.



الحمام والكوليسترول

يرغب كثيرون فى معرفة العلاقة بين الحمام والكوليسترول حيث يتميز لحم الحمام بقيمته الغذائية العالية، ونظرًا لانخفاض الكوليسترول ومحتوى البروتين المرتفع نسبيًا، يمكن استخدامه كمكوِّن شامل قيِّم للنظام الغذائي للإنسان. وبالنسبة لمن يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول بالفعل.





هل الزبادي يرفع الكوليسترول



هناك سؤال يحير عدد كبير من الأشخاص وهو هل الزبادي يرفع الكوليسترول؟ .. وفي الحقيقة فإن الزبادي كامل الدسم هو غذاء غني بالكوليسترول ومليء بالعناصر الغذائية مثل البروتين والكالسيوم والفوسفور وفيتامين ب والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم.

كوب واحد (245 جرام) من الزبادي كامل الدسم يحتوي على 31.9 مجم من الكوليسترول أو 11٪ من RDI ( 35 ).

تظهر الأبحاث الحديثة أن زيادة استهلاك منتجات الألبان المخمرة كاملة الدسم يرتبط بانخفاض الكوليسترول الضار LDL وضغط الدم وفضلاً عن انخفاض مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والسكري بالإضافة إلى ذلك فإن منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي تفيد صحة الأمعاء من خلال التأثير الإيجابي على بكتيريا الأمعاء النافعة





كيف انزل الكوليسترول بسرعة

يتسائل عدد كبير من الأشخاص كيف انزل الكوليسترول بسرعة؟ والإجابة سهلة وبسيطة من خلال اتباع الأساليب الخمسة الرئيسية لتغيير نمط الحياة.

تناول الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والفول

لا يتعين علينا أن نصبح نباتيين بالكامل للحصول على مستويات الكوليسترول الصحية فقد وجدت الدراسات التي أجريت على برنامج Pritikin ، ولكن من الواضح أنه كلما زاد عدد الخضروات والفواكه والبطاطس وغيرها من الأطعمة النباتية الغنية بالألياف الطبيعية التي نتناولها ، سنكون أكثر صحة.

احذر من تناول الدهون

تعرف على الدهون التي يجب عليك تجنبها ، والدهون "الجيدة" التي يجب الحد منها.

المزيد من مصادر البروتين النباتية

تعرف على البروتينات النباتية الممتازة بدلاً من رفع مستويات الكوليسترول في الدم كما تفعل المصادر الحيوانية للبروتين وتساعد في الواقع على خفض الكوليسترول.

قلل من تناول الحبوب المكررة مثل الدقيق الأبيض

ستتعرف في هذا القسم على سبب كون الحبوب الكاملة خيارًا أفضل للحبوب المكررة ، وستتعرف على عالم جديد تمامًا من النكهات مع الحبوب الكاملة مثل عصيدة من دقيق الذرة والكينوا والأرز البري.

الرياضة والحركة

تعرف على خطة بسيطة وعملية لممارسة الرياضة يسهل الالتزام بها في الحياة اليومية مثل المشي بشكل سريع عند الرجوع من العمل أو الذهاب إليه.



مشروبات تخفض الكوليسترول

هناك قائمة مشروبات تخفض الكوليسترول بشكل سريع لايعرفها الكثير من الناس نعرضها لكم فيما يلي:

مشروب بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على حمض ألفا لينولينيك وهو من أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية التي ثبت أنها تخفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، فضلاً عن مستويات الدهون الثلاثية.

أضيفي ملعقة كبيرة من مسحوق بذور الكتان إلى كوب من الماء الدافئ أو الحليب واخلطيهم جيدًا واشربه على الفور.

مشروب الكركم

يساعد الكركم في قطع ترسبات البلاك أو الكوليسترول على جدران الشرايين وأضف الكركم إلى الكاري أو اشرب حليب الكركم قبل النوم للمساعدة في تقليل الكوليسترول السيئ وأفضل طريقة هي تناول نصف ملعقة صغيرة من الكركم بالماء الدافئ أول شيء في الصباح



مشروب بذور الكزبرة

تحتوي الكزبرة أو الضانية على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول ولديهم العديد من الفيتامينات الرئيسية مثل حمض الفوليك وفيتامين سي وفيتامين أ وبيتا كاروتين.

اسلقي ملعقة صغيرة من بذور الكزبرة في الماء لمدة دقيقتين ثم صفيها واشربها ويساعد هذا العلاج في الحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة.

مشروب الأملا أو العنب الهندي

عنب الأملا غني بالأحماض الأمينية الأساسية ومضادات الأكسدة التي تعتبر رائعة لخفض مستويات الكوليسترول في الدم واستهلك الأملا الطازجة أو اشرب كوبًا من الماء الفاتر مع ملعقة صغيرة من الأملا المجفف يوميًا.

خل التفاح

يعمل خل التفاح كعلاج فعال لتقليل مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم وأضف ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء الدافئ واخلط جيدا واشرب هذا المحلول يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

المصادر :

healthline

sciencedirect

pritikin

mayoclinic

timesofindia