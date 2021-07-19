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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون أدوية.. أطعمة خارقة تساعدك على خفض الكوليسترول في الدم

صدى البلد

يعتبر الكوليسترول الضار هو السبب الرئيسي وراء تراكم وانسداد الشرايين إليك أطعمة عديدة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي  وفقا لموقع هيلث.

سمك السلمون 
 

سمك السالمون غنى بأحماض أوميجا 3 الدهنية التى تساعد في تحسين الدهون الثلاثية - وهي نوع من الدهون الشبيهة بالكوليسترول الموجودة في الدم والتي يمكن أن تجعل الشرايين صلبة أو سميكة.

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المكسرات


تظهر الأبحاث أن الاستهلاك المنتظم للمكسرات مثل الجوز واللوز مرتبط بانخفاض مستويات الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية.


شاي أخضر


وجدت دراسة أجريت على أكثر من 40.000 من البالغين  أن أولئك الذين شربوا أكثر من خمسة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية بنسبة 26٪  وذلك لغناه بمضادات الاكسدة و مركبات الفلافونويد التى تحارب الكوليسترول.


البقوليات


البقوليات  مليئة بالألياف القابلة للذوبان التي تزيل الكوليسترول من مجرى الدم.


الشوكولاته الداكنة


 في دراسة بريطانية ، قام المشاركون الذين تناولوا شراب الكاكاو مرتين يوميًا لمدة شهر بخفيض مستوى LDL ورفع مستوى HDL لغنى الكاكو بمركبات الفلافونويد ، وهي مركبات ذات تأثير مضاد للأكسدة وتحارب الكوليسترول


الفراولة


 الاستهلاك المنتظم للفراولة يساعد على محاربة الكوليسترول لغناها بمستويات عالية من مادة البوليفينول،


التفاح


قد يساعد تناول تفاحة في اليوم حقًا في إبعاد طبيب (القلب) ؛ يعتبر التفاح من أفضل مصادر البكتين ، وهو نوع من الألياف ثبت أنه يخفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة. كما أنها مليئة بمضادات الأكسدة مثل البوليفينول المهم للغاية لخفض الكوليسترول

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