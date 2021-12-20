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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حصد المركز الثاني في الشعر الكلاسيكي لجائزة البردة.. مسيرة ضياء الكيلاني

الشاعر ضياء الكيلاني
الشاعر ضياء الكيلاني

فاز الشاعر المصري ضياء الكيلاني بالمركز الثاني في فئة الشعر الكلاسيكي في الدورة السادسة عشرة من جائزة البردة، التي تتضمن ست فئات مختلفة، وتم الإعلان عن الفائزين في أمسية للاحتفال بالفنون الإسلامية في معرض "إكسبو دبي 2020".

 

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ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن الشاعر المصري ضياء الكيلاني واسمه ضياء سيد الكيلاني، وهو من مواليد القاهرة في عام 1973، ودرس بكلية التجارة جامعة القاهرة، وبعد حصوله على بكالوريوس إدارة الأعمال حصل على دبلومة في فنون الموسيقى الأكاديمية من جامعة عين شمس.

 

وأكمل دراسته العليا بحصوله على ماجستير في أثر الموسيقى في التسويق، وهو شاعر وملحن ومؤلف وموزع موسيقي بوزارة الثقافة المصرية، و أستاذ للموسيقى .

 

أما عن خبراته السابقة عمل كمدرس في الكلية المصرية الأمريكية MAC منذ عام 2012 حتى 2014، والعمل كرئيس لقسم النشاط الموسيقي ببعض المؤسسات التعليمية، وعضو نقابة المهن الموسيقية من 1998 وحتى الآن، ويملك ويدير مؤسسة لتعليم الموسيقى.

 

وعن مشاركاته الأدبية، يشغل الكيلاني منصب  رئيس نادي أدب المعادي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ، وعضو مؤسس فيه، وحاصل على لقب "شاعر الحرية "2011، وكان قد شارك في مسابقة "أمير الشعراء" في موسمها السادس 2015 بأبو ظبي.

 

كذلك شارك في "ملتقى الشعراء" بطهران، وشارك في مهرجان المربد 2019 بالبصرة، وفي اليوم العالمي للشعر بالشارقة 2016، وشارك في مهرجان الشعر المقاوم في لبنان أغسطس 2019.


وطُبع له ديوان شعر "خربشات شيطان، وقبل الرحيل، والصين تتكلم وهي دراسة حول الادب والفن، ورواية إيلي، وطبع له "اسطوانة " تأليف موسيقي وتلحين في ديوان صوتي بعنوان "رملة تغسل الماء" تضم "تسعة قصائد وعشرة مقاطع" شعرية فصيحة ملحنة للشاعر (حيدر جواد العبد الله).

 

وكما شارك في أكثر من سبعين عملا مسرحيا بأكثر من ألف قطعة موسيقية وأغنية وثيمة لحنية وذلك من خلال،   وزارة الثقافة المصرية، والتعليم العالي المصرية، والتربية والتعليم، ووزارة الشباب، مؤسسات أخرى غير حكومية.

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