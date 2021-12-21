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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تعليمات عاجلة بشأن رسوم أداء امتحانات الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية.. البحث العلمي تعلن مقترحات بحثية ممولة لعامي 2022-2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن رسوم أداء امتحانات الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية

أرسل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية خطابا رسميا لمديريات التربية والتعليم، يعلن خلاله عن انتهاء الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم، من تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بتحصيل رسوم التقدم لـ امتحانات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية لعام 2022.


جامعة حلوان : استطعنا محو امية 6508 منذ بداية ٢٠٢١ .

نجح طلاب وطالبات جامعة حلوان في تحقيق انجازا جديدا ضمن  المشروع القومي لمحو الأمية في إطار  المشاركة في المبادرة الرئاسية (مصر بلا أمية) بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار  ، وجاء ذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف  الدكتور أحمـد عبد الرشيد حسيت منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا.


بعد حصوله على بطولة الجمهورية.. محافظ كفر الشيخ يشيد بضم طفل لمنتخب الكاراتيه

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بأحمد محمد عبدالمعطي، الطالب بالصف الثاني الإعدادي  بمدرسة حسني زهرة الإعدادية بالحمراوي التابعة لإدارة  شرق كفر الشيخ، لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الكاراتيه، معبراً عن سعادته لضمه للمنتخب القومي ليكون من بين أعضاء الفريق، لتمثيل مصر بالبطولة العربية التي ستقام بتونس.

 

موجة صقيع .. غدا| أول أيام فصل الشتاء
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الانقلاب الشتوي بتوقيت القاهرة يبدأ غدا لتكون أول أيام الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وهو أقصر يوم من عام 2021 في نصف الكرة الشمالي.

 

البحث العلمي تعلن مقترحات بحثية ممولة للأعوام 2022-2023 .. تفاصيل
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تفعيل اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين الاكاديمية واكاديمية العلوم البلغارية، عن قبول مقترحات بحثية للاعوام 2022-2023 والتي ستقوم الأكاديمية بتمويلها بالتعاون مع الجانب البلغارى طبقا للشروط والبنود .

 


"التعليم": بحث إنشاء مدارس فنية مصرية ليبية وأخري للتكنولوجيا التطبيقية
اجتمع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم، مع الدكتور الفرجانى على أحمد وكيل وزارة التعليم التقني والفني لشؤون الديوان والتطوير في ليبيا، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون ونقل الخبرات فى مجال التعليم الفنى بين البلدين.


غدا.. الفضاء المصرية تسلم أول انتاج من الأقمار الصناعية التعليمية للجامعات
يشهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا الثلاثاء، احتفالية تسليم أول إنتاج وكالة الفضاء المصرية من الأقمار الصناعية التعليمية (Space Keys) ليكون نواة لمعامل ابتكار الفضاء في 32 كلية هندسة وعلوم في مختلف جامعات مصر، بتمويل مشترك من الوكالة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وزارة التربية والتعليم اخبار التعليم التربية والتعليم البحث العلمي جامعة حلوان وكالة الفضاء

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