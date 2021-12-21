أخبار التكنولوجيا.. أخطر تطبيقات في 2021 تسرق أموالك.. وانستجرام يطرح 3 ميزات جديدة بمناسبة الكريسماس

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:



كشفت تسريبات مواصفات كاميرا + Realme 9 Pro القادم من شركة ريلمي الصينية، والذى تعتزم الشركة إطلاقه في الربع الأول من العام المقبل 2022 ، وذلك بعد اعتماده من عدد من وكالات الهواتف الذكية.



أتاح تطبيق Instagram إنستجرام 3 ميزات جديدة للمستخدمين بمناسبة الكريسماس وبداية العام الجديد 2022 ، وذلك في إطار خطة التطبيق لجذب أكبر عدد من منشئي المحتوى على منصته لمنافسة تطبيق الفيديوهات الصيني تيك توك.



تعد عملية تكرار شحن الهاتف الذكي،، من الأمور المرهقة لمستخدمي الهواتف، فمع استخدامنا للهواتف لفترات وساعات طويلة من اليوم نضطر لشحن الهاتف أكثر من مرة، وعلى الرغم من أن سعة أغلب بطاريات هواتف أندرويد الحديثة تتحمل ساعات طويلة إلا أن الأمر لا تزال مشكلة تؤرق الكثير.



أصدرت شركة جوجل الأمريكية خلال هذا العام عددا من التحذيرات بشأن التطبيقات الضارة والتى تعمل على اختراق المستخدمين وتسريب البيانات الخاصة بهم، وكذلك سرقة الحسابات البنكية، والتى شكلت تهديدا كبيرا لجميع مستخدمي هواتف أندرويد .



حقق تطبيق المصادقة الثنائية Google Authenticator رقما قياسيا ضمن التطبيقات الأكثر تحميلا حيث وصل التطبيق إلى أكثر من 100 مليون عملية تحميل على متجر تطبيقات جوجل Play Store .