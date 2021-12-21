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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف قدرات كاميرا هاتف ريلمى القادم + Realme 9 Pro

تسريبات تكشف قدرات
تسريبات تكشف قدرات كاميرا هاتف ريلمى القادم + Realme 9 Pro

كشفت تسريبات مواصفات كاميرا + Realme 9 Pro القادم من شركة ريلمي الصينية، والذى تعتزم الشركة إطلاقه في الربع الأول من العام المقبل 2022 ، وذلك بعد اعتماده من عدد من وكالات الهواتف الذكية. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف ريلمي + Realme 9 Pro  قد حصل على شهادة NTBC مما يؤكد قرب إطلاقه ، حيث من المرجح أن يصدر الهاتف في شهر يناير المقبل، مع عدد من الإمكانات المتميزة للغاية وسعر مناسب.

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وسيقدم هاتف ريلمي + Realme 9 Pro كاميرا ثلاثية خلفية  ومستشعر بدقة  50 ميجابكسل 1 / 1.56 بوصة مع 1.0 ميكرومتر بكسل وفتحة عدسة f / 1.8 مع  الكاميرا الرئيسية، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل.

وسيحصل هاتف + Realme 9 Pro على 2 كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو  الأولى بدقة 16 ميجابكسل وفتحة عدسة  f / 2.5 ، والثانية  بدقة 32 ميجابكسل، على هيئة ثقب صغير في أعلى الشاشة.

وسيأتى هاتف + Realme 9 Pro بشاشة قياس 6.59 بوصة من نوع AMOLED ، كما توفر دقة Full HD+  تبلغ  2412 × 1080 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيعمل هاتف + Realme 9 Pro بمعالج من نوع Mediatek Helio G90 من شركة ميديا تيك، تدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 و 12  جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت.

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