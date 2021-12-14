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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأسرع في هواتف الأندرويد.. تسريبات تكشف قدرات ريلمي Realme GT 2 Pro

تسريبات تكشف قدرات
تسريبات تكشف قدرات ريلمي Realme GT 2 Pro

تستعد شركة ريلمي الصينية لإطلاق هاتفها الرائد Realme GT 2 Pro في 20 ديسمبر الجاري، وكشفت تسريبات جديدة عن قدرات الهاتف الجبارة التى ستجعله الأسرع في هواتف الأندرويد مع إمكانات عالية في أداء المعالج والبطارية.

 

وبحسب تقرير من موقع Mobiles 91 فإن هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro حصل على عدد من شهادات الاعتماد منها شهادة 3C التى كشفت عن حصول الهاتف 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وكذلك دعم الهاتف للشحن السريع اللاسلكي بقوة 65 واط .

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وسيحصل هاتف ريلمى Realme GT 2 Pro على شاشة مسطحة من نوع AMOLED ، بقياس 6.7 بوصة، وجودة + WQHD مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع طبقة حماية قوية للشاشة.

 

وسيقدم هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro  كاميرا خلفية ثلاثية بتصميم بارز ، ستكون الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا بزاوية عريضة دقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرا خلفية مقربة دقة 8 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفى ودعم مكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بيكسل.

 وسيحتوى هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro على بطارية بسعة كبيرة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكى بقوة 125 واط، واللاسلكي بقوة 65 واط ، مع نظام لشتغيل أندرويد 12 الأحدث من شركة جوجل، وواجهة المستخدم للسوفت وير Realme UI 3.0 . 

Snapdragon 8 Gen 1

وسيعمل هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو أحدث وأقوى معالج لهواتف الاندرويد، يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي، وتقنية الجيل الخامس 5G ، و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع  LPDDR5 ، وحتى 1 تيرابايت من سعة التخزين الداخلى من نوع  UFS 3.1 . 

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