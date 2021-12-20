انطلاق الملتقى الثامن للتوظيف بتمريض عين شمس

نظمت صباح اليوم كلية التمريض بجامعة عين شمس ملتقى التوظيف الثامن لقسم إدارة التمريض بها .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور. محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيىة ،و الدكتور. سحر موسي عميد الكلية ورئيس الملتقى ،وإشراف الدكتور هيام رفعت وكيل الكلية لشئون خدمة المتجمع وتنمية البيئة ، وتنسيق أ.د منى مصطفي الشاذلى رئيس قسم إدارة التمريض ومقرر الملتقى .

بحضور الدكتور. طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي وأ.د. ريم الكباريتي مدير وحدة الخريجين بالجامعة ، بحضور اللجنه المنظمة للملتقى وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية،وممثلي لبعض المستشفيات المشاركه كمستشفي جامعة عين شمس ،مجموعة مستشفيات كليوباترا ،مستشفي ٥٧٣٥٧ ، مستشفى مصر الدولى، مستشفي السلام الدولى ، مستشفي النزهه الدولى ،مستشفي الجوى التخصصي و مستشفي العربى، كما تم عمل بث مباشر لجميع الخريجين و الطلاب والفئات المستهدفة للسنوات السابقة.

أوضحت الدكتورة سحر موسي في كلمتها على حرص الجامعة والكلية الدائم على تنظيم ملتقيات التوظيف لتوفير فرص تدريبية وتوظيفية مناسبة لطلابهم وتأهيلهم لسوق العمل ، مضيفة أن الكلية تسعي بإستمرار على تطوير أبناءها الخريجين وإكسابهم مهارات جديدة للعمل في أكبر المستشفيات بطرق احترافية متخصصة، وذلك لرفع وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضي في كافه التخصصات .



أكد الدكتور طايع عبداللطيف أن كلية التمريض من الكليات المهمة والمؤثرة داخل الجامعة، مؤكدا تميز الكلية بأساتذتها وخريجيها، مشيرا إلى أن مهنة التمريض هي مهنة سامية وعلى طلاب الكلية أن يتعلموا كيفية التعامل بإنسانية مع المرضى بعد تخرجهم.

كما تحدثت الدكتور ريم الكباريتي عن رابطه الخريجين بالجامعة ودورها في ربط الخريجين دائما بسوق العمل ،حيث تقوم بإعداد تقارير عن أحدث احتياجات السوق ومحاولة ربطها بالمقرر الدراسي، مشيرا إلى أن خريجي كلية التمريض عين شمس أصبحوا يمتلكون ميزة تنافسية كبيرة في سوق العمل.

وأشارت الدكتور هيام رفعت إلى أن الهدف من الملتقى هو إتاحه الفرصه للطلاب والخريجين للإطلاع علي سوق العمل ، و الربط بين سوق العمل والكلية لخلق فرص عمل متميزة لخريجيها .

وفي نهاية الملتقى تم تكريم أعضاء هيئة التدريس بالقسم وممثلى المستشفيات المشاركين في الملتقى وتوزيع شهادات تكريم والتقاط الصور التذكارية.