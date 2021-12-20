ارحموني أنا وحيدة أهلي.. تفاصيل محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك

قررت المحكمة للمرة الثانية تأجيل محاكمة حنين حسام للشهر القادم لجلسة 18 يناير 2022، بعد ما تم تأجيل الجلسة الأولى من الشهر الماضي لليوم.

وظهرت حنين حسام في بداية الجلسة اليوم، وطالبت من المستشار محمد أحمد الجندي، السماح لها بالخروج من قفص الاتهام، وأن تتحدث أمامه، وبالفعل سمح لها بذلك.

وبدأت حنين حديثها، نافية الاتهامات التي وجهت إليها، قائلة: «أنا ما عملتش كل الكلام ده، أنا جالي اسكريبت من شركة لايكي، عايزة إعلان شباب وبنات فوق 18 سنة، وقولت لهم مش عايزة لفظ خارج، ويكون معاهم بطايق أرقام قومي».

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