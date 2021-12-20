بينها بلد عربي.. أمريكا تحذر من السفر إلى 8 دول

دعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، الأمريكيين، اليوم الاثنين، إلى تجنب السفر إلى 8 دول بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا، من بينها لبنان وإسبانيا وفنلندا وتشاد.

وأضافت المراكز مناطق أخرى منها إمارة موناكو جنوبي فرنسا، وجمهورية سان مارينو في شبه الجزيرة الإيطالية، وإقليم جبل طارق التابع للمملكة المتحدة، إلى تصنيف المخاطر "المستوى الرابع: مرتفع للغاية".

ويضم أعلى مستوى بالفعل نحو 85 دولة بما فيها كل دول أوروبا تقريباً، وفقا لوكالة "رويترز".

في المقابل، أوصت إسرائيل، أمس الأحد، بمنع الإسرائيليين من السفر إلى الولايات المتحدة، كما دعت إلى إضافة عدد من الدول الأوروبية إلى قائمة الدول الحمراء، في محاولة لاحتواء انتشار متحور أوميكرون.

في سياق آخر، دعت الخارجية الأمريكية مواطنيها إلى تجنب السفر إلى أوكرانيا بسبب التهديدات المتزايدة من روسيا.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، جاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية "تنصح وزارة الخارجية مواطني الولايات المتحدة بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب فيروس كورونا وإعادة النظر في السفر بسبب التهديدات المتزايدة من روسيا".

ووفقا للبيان، يجب على الأمريكيين أن يتطلعوا علي التقارير التي تفيد بأن روسيا تستعد لعمل عسكري كبير ضد أوكرانيا.

وأضاف البيان: "يجب على المواطنين الأمريكيين الذين يختارون السفر إلى أوكرانيا أن يدركوا أن العمل العسكري الروسي في أي مكان في أوكرانيا سيؤثر بشدة على قدرة سفارة الولايات المتحدة على تقديم الخدمات القنصلية، بما في ذلك مساعدة المواطنين الأمريكيين في مغادرة أوكرانيا".