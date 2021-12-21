مؤتمر تجارة الإسكندرية يوصي بالاستثمار في التكنولوجيا الداعمة للشمول الرقمي ودعم ذوي الهمم

أوصى مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا في نسخته الحادية عشرة - والذي نظمته كلية التجارة جامعة الإسكندرية تحت عنوان "الشمول الرقمي" - بضرورة دعم البحث والتطوير في مجال الوسائل التكنولوجية المساعدة لذوى الهمم، وتوفير أدوات وأجهزة مساعدة مثل الـ 3D Printers و غيرها لدعم ذوي الهمم.

وأكد المؤتمر - في ختام أعماله - على ضرورة اتاحة ونشر استخدام وسائل نظم المعلومات لذوى الهمم والسيدات.

ودعا المؤتمر إلى ضرورة توافر منصات التمكين الرقمي لدعم الشمول الرقمي وما يرتبط بها من بنية تحتية مناسبة، مع الاخذ بعين الاعتبار احتياجات المستخدم عند تطوير كل التكنولوجيات الداعمة.

وشدد على ضرورة الاستثمار في البحث والتطوير فيما يخص التكنولوجيات الداعمة للشمول الرقمي لجميع الفئات.

ونوه بأهمية دعم التعاون مع الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوى الإعاقة ومع أصحاب المصالح المختلفة حيث يوجد بمصر عدد كبير من ذوى الاحتياجات الخاصة يصل الي 15 مليون نسمة.

كما طالب بضرورة العمل علي تحديات البحث والتطوير ومنها قضايا الملكية الفكرية وتطوير واختبار النماذج الأولية والتعامل مع المستخدمين النهائيين، بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من الموجة القادمة لـ تكنولوجيات العالم الافتراضي في بيئة الأعمال (الواقع المعزز و الميتا فيرس)، والعمل علي سياسات نشر وتقييم التكنولوجيا الداعمة ونفاذ التكنولوجيا لجميع الفئات.