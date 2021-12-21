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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التحالف العربي باليمن ينفذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة بمطار صنعاء

المتحدث باسم تحالف
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية

قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عملية عسكرية محدودة ضد أهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء، بعد استخدامه للأغراض العسكرية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، واستغلال المليشيا الحوثية للحماية الخاصة للمطار في إدارة وإطلاق العمليات العدائية والعابرة للحدود باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والمفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول الجوار.


وأكد المالكي - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية- أن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كل الإجراءات القانونية لإسقاط الحماية عن بعض المواقع داخل المطار، وعليه تم تنفيذ العملية العسكرية لتحقيق الميزة العسكرية من الاستهداف، كما اتخذت قيادة القوات المشتركة للتحالف كافة الإجراءات والتدابير لحماية المدنيين والمتعلقة بالأعيان والتي يحق لها التمتع بحماية خاصة قبل التنفيذ، وذلك من خلال إصدارها وتوجيهها لإنذارات مسبقة وعبر وسائل مجدية.


وأوضح المالكي أن الأهداف العسكرية شملت ستة مواقع يتم استخدامها لإدارة نشاط هجمات الطائرات المسيّرة والمفخخة، وتدريب العناصر الإرهابية على الطائرات المسيّرة، ومقر سكن المدربين والمتدربين، بالإضافة إلى مخزنين للطائرات المسيّرة والمفخخة.


وأشار المالكي إلى أن تحييد وتدمير هذه الأهداف لن يكون له أي تأثير على القدرة التشغيلية للمطار، ولن يؤثر على إدارة المجال الجوي والحركة الجوية وعمليات المناولة الأرضية، مؤكدًا أن إسقاط الحماية للمواقع المستهدفة بالمطار وعملية الاستهداف يتوافقان مع أحكام ونصوص القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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التحالف العربي باليمن ينفذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة بمطار صنعاء

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