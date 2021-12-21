تحالف دعم الشرعية باليمن: ميليشيات الحوثي تعمدت مهاجمة المدنيين والمطارات في السعودية

أكد العميد ركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميليشيات الحوثي تعمدت مهاجمة المدنيين والمطارات في السعودية.

وقال المالكي ـ في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الفضائية - إن ميليشيات الحوثي استخدمت الأعيان المدنية كغطاء لعملياتها العسكرية، مشيراً إلى أن قوات التحالف اتخذت إجراءات قانونية قبل توجيه ضربات عسكرية محددة ضد أهداف مشروعة في مطار صنعاء مؤخرًا.

ولفت إلى أن القانون الدولي يجيز رفع الحصانة عن المواقع المدنية، موضحا أن التحالف منح المدنيين إنذارا بمغادرة مطار صنعاء رغم علمه بعدم وجودهم.

وأوضح المالكي: "حرصنا في الضربات على عدم تأثر العمليات التشغيلية لمطار صنعاء"، مبينًا أن الضربات الجوية في المطار طالت أهدافا عسكرية مشروعة.

وأعلن أن قوات تحالف دعم الشرعية ستوجه رسائل للمدنيين قبل ضرب الأهداف التي يستغلها الحوثي، مشددا على أن التحالف لديه سياسة ثابتة واستراتيجية دفاعية في اليمن.

وأضاف المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه يجب على ميليشيات الحوثي عدم تفسير سياسة ضبط النفس بصورة خاطئة، مؤكداً أنه سيتم الرد بحزم على استهدافات الحوثي العبثية للأعيان المدنية.

وتابع المالكي أن قوات التحالف منحت مساحة للتحركات السياسية لحل الأزمة في اليمن، منوهًا بأن مطار صنعاء يضم ورشا للطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، كما أن الحوثي يستغل إقلاع الطائرات الأممية لإطلاق صواريخ بالستية.