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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

25 صورة ترصد ظاهرة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك

تعامد الشمس على معابد
تعامد الشمس على معابد الكرنك

شهدت معابد الكرنك بمدينة الأقصر منذ قليل اليوم الثلاثاء ،  ظاهرة "تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس" بمعابد الكرنك وسط احتفالية كبرى نظمتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الآثار وشركة الصوت والضوء بالكرنك بحضور المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر  ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد من السائحين 

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ورصد صدى البلد 25 صورة توضح هذه الظاهرة الفريدة التى تحدث كل عام فى مثل هذا التوقيت وتحتفل بها المحافظة للعام العاشر على التوالي .

 

وتعد ظاهرة تعامد الشمس ظاهرة فلكية فريدة من نوعها، تجذب إليها المهتمين بالسياحة الفلكية من مختلف أنحاء العالم، بما يمهد الطريق أمام القطاع السياحي في مصر بظهور نمط سياحي جديد، وهو السياحة الفلكية

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