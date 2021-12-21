يخوض الزمالك لقاءً هامًا عندما يحل ضيفًا على نظيره المقاولون العرب، بعد استنئاف الدوري المصري الممتاز، مرة أخرى عقب نهاية منافسات بطولة كأس العرب التى أقيمت في قطر من 30 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر.

موعد مباراة المقاولون العرب والزمالك في الدوري

ويحل الزمالك ضيفا على المقاولون اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، من 6 مباريات، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مثلها.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، الانتظام في معسكر مغلق أمس، الأحد، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

وفضل كارتيرون الدخول في معسكر مبكر قبل مباراة المقاولون العرب بـ48 ساعة للحفاظ على تركيز اللاعبين، قبل أولى مباريات الفريق عقب انتهاء فترة التوقف.

ويغيب عن الفريق كل من أحمد سيد زيزو وشيكابالا للإيقاف وأحمد أبو الفتوح ومحمود الونش وسيف الدين الجزيري بعدما فضل الجهاز الفني منحهم راحة.

قائمة الزمالك للمباراة:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبوجبل.

خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد- حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – محمد أشرف روقا – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – يوسف أوباما – أيمن حفني – أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي – محمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد – رزاق سيسيه.