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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لأول مرة.. خدمة اجتماعية جامعة حلوان تشكل "أسرة شباب ضد الأمية"

صدى البلد

 شكلت جامعة حلوان أول أسرة في مجال محو الأمية  بأول كلية على مستوى كليات الجامعة تحت مسمى أسرة شباب ضد الأمية  للتوعية بالمشروع القومي لمحو الأمية.

 وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية ، وإشراف الدكتورة صفاء خضير وكيل كلية الخدمة الإجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد الأسرة، والدكتور وجدي محمد بركات وكيل كلية الخدمة الإجتماعية  لشئون التعليم والطلاب، و بالتعاون مع الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا .

 حيث أوضح الدكتور أحمد عبد الرشيد أنه قام بدوره كمنسق ومشرف عام للمشروع على مستوى الجامعة  بتقديم مقترح لتشكيل تلك الأسرة لأول  مرة بكليات الجامعة المشاركة بالمشروع القومي لمحو الأمية ، حيث تم الموافقة بالمجالس الحاكمة بالجامعة على ذلك المقترح لتشكيل تلك الأسرة تحت مسمى (أسرة شباب ضد الأمية ) وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بالمشروع القومي لمحو  الأمية ونشر ثقافة محو الأمية لتوفير حياة كريمة للمواطنين  باعتبارها مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً ومساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقا لرؤية مصر 2030.

وقد تم تشكيل أسرة شباب ضد  الأمية بكلية الخدمة الاجتماعية  وتسجيلها لأول مرة  بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وتوفير مقرا دائما لها بكلية الخدمة الاجتماعية  لتبدأ فعالياتها في توعية طلاب الكلية وتشجيعهم نحو الالتحاق  بالمشروع القومي لمحو الأمية في إطار  المشاركة في المبادرة الرئاسية (مصر بلا أمية) وتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم نحو الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية.

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