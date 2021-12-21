لأول مرة.. خدمة اجتماعية جامعة حلوان تشكل "أسرة شباب ضد الأمية"

شكلت جامعة حلوان أول أسرة في مجال محو الأمية بأول كلية على مستوى كليات الجامعة تحت مسمى أسرة شباب ضد الأمية للتوعية بالمشروع القومي لمحو الأمية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية ، وإشراف الدكتورة صفاء خضير وكيل كلية الخدمة الإجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد الأسرة، والدكتور وجدي محمد بركات وكيل كلية الخدمة الإجتماعية لشئون التعليم والطلاب، و بالتعاون مع الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا .

حيث أوضح الدكتور أحمد عبد الرشيد أنه قام بدوره كمنسق ومشرف عام للمشروع على مستوى الجامعة بتقديم مقترح لتشكيل تلك الأسرة لأول مرة بكليات الجامعة المشاركة بالمشروع القومي لمحو الأمية ، حيث تم الموافقة بالمجالس الحاكمة بالجامعة على ذلك المقترح لتشكيل تلك الأسرة تحت مسمى (أسرة شباب ضد الأمية ) وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بالمشروع القومي لمحو الأمية ونشر ثقافة محو الأمية لتوفير حياة كريمة للمواطنين باعتبارها مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً ومساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقا لرؤية مصر 2030.

وقد تم تشكيل أسرة شباب ضد الأمية بكلية الخدمة الاجتماعية وتسجيلها لأول مرة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وتوفير مقرا دائما لها بكلية الخدمة الاجتماعية لتبدأ فعالياتها في توعية طلاب الكلية وتشجيعهم نحو الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية (مصر بلا أمية) وتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم نحو الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية.

9e9bef26-dc29-42a5-b271-a2c1a9ac72e2

224a8c77-a078-41d5-8688-1f54a7fed789

4868aa1e-0fc0-49c7-8026-db9ab90b0aad

07313488-2167-40de-a9be-23378a8c5617

aaa04559-98fa-43a1-a866-04f3a9abd6be

b466f2ed-a898-4405-add2-3cbdf322bb04

c3931524-c584-4809-8fe7-5f0fbb55a571

ca448bf7-94c4-4165-b433-bd85d6c4ed33

dbd8b0a0-2550-4219-9d88-05ac15cfa362

dd8070cf-c430-4e29-82ca-a2a475a62374

df029d94-d4fa-439c-a7bd-c7cac23010f2