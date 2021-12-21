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تعليم

الليلة.. القمر يقترن بنجم أكبر من الشمس بـ3 مرات

صدى البلد

تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية مميزة وهى اقتران القمر الشبه مكتمل مع النجم بولوكس (بيتا برج التوأم) وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وقال  الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن اليوم يقترن القمر الشبه مكتمل مع النجم بولوكس (بيتا برج التوأم) حيث نراهم متجاوران في السماء مساءا.

الشتاء يبدأ من الليلة ويستمر لمدة شهرين و27 يوما

وصرح الدكتور تادرس ان القمر يقترن مع النجم بولوكسفيشرقان في السابعة مساءا تقريبا ويظلا في السماء طوال الليل حتى شروق الشمس في اليوم التالي حيث يختفي النجم بولوكس من شدة الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار أستاذ الفلك أن الظواهر الفلكية  ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

كوكبة التوأمان

كوكبة التوأمان هي من کوکبات في دائرة البروج وتقع بين كوكبتي الثور و السرطان. تعبر الشمس من خلاله في أواخر يونيو حتى نهاية يوليو إذ تصل خلال الذروة إلى النقطة الشمالية في حركتها الظاهرية على وجه السماء. تبرز كوكبة التوأمين بفضل النجمين الساطعين "رأس التوأم المؤخر" pollux و"رأس التوأم المقدم" Castor وهي تسمية مأخوذة من موقعي النجمين في الكوكبة.

رأس التوأم المؤخر النجم بولوكس

رأس التوأم المؤخر في الفلك (الإنجليزية: Pollux أو Beta Geminorum) هو نجم عملاق برتقالي أكبر نحو 3 مرات من الشمس ويبعد عن الأرض 34 سنة ضوئية ويقع في كوكبة التوأمان.

ورأس التوأم المؤخر هو أسطع نجوم الكوكبة وأشد ضياء من توأمه المسمى رأس التوأم المقدم .

وقد تحققت اكتشافات عام 2006 أن رأس التوأم المؤخر له كوكب (كوكب خارج المجموعة الشمسية) يدور حوله.

ينتمي رأس التوأم المؤخر إلى مجموعة نجوم تشكل مسدس الشتاء وجميعها من النجوم الكبيرة المصنفة برقم 1 .

يصنف رأس التوأم المؤخر ك عملاق أحمر وهو أقرب نجم بهذا التصنيف لنا حيث يبعد نحو 34 سنة ضوئية، وتبلغ كتلة رأس التوأم المؤخر نحو 3 أضعاف كتلة الشمس ويبلغ قطره نحو 9 أضعاف قطر الشمس، أما شدة ضياءه فهي أشد من ضياء الشمس 32 مرة وتبلغ درجة حرارة سطحه نحو 4.500 كلفن.

ويحتل لمعان رأس التوأم المؤخر المركز السابع عشر في قائمة أسطع نجوم السماء . ويميزه لونه البرتقالي عن النجم القريب منه وهو رأس التوأم المقدم α Geminorum.

القمر النجم بولوكس ظاهرة فلكية مميزة اقتران القمر كوكبة التوأمان Pollux رأس التوأم المؤخر

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