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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا مجال للراحة.. تدريبات بدنية قوية لـ سيراميكا كليوباترا في الجيم |صور

تدريبات في الجيم
تدريبات في الجيم للاعبي سيراميكا كليوباترا

أدى فريق سيراميكا كليوباترا، تدريبات بدنية قوية في صالة الجيم، اليوم "الثلاثاء"، استعدادا لمواجهة المقالولون العرب، المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا ريمونتادا أمام الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت أمس "الاثنين" ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، ليحول تأخره بأربعة أهداف مقابل هدفين إلى التعادل 4-4.

 

أحداث المباراة 


شهدت مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا 3 أهداف في 3 دقائق في أحداث الشوط الأول.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الاتحاد السكندري حتى تمكن من ركلة ركنية، نفذها صبري رحيل عرضية إلى داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين وتهيأت أمام أقدام محمد عبد السلام الذي أطلق تسديدة مباشرة سكنت شباك الحارس عامر محمد عامر.

وفي الدقيقة 14 تمكن شادي حسين من إحراز هدف التعادل من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق عمرو الحلواني  إرتقى لها شادي حسين برأسية متقنة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ 15 تمكن كريم الديب من إحراز هدف تقدم الاتحاد السكندري  من خلال انطلاقة مميزة  إلى حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء سيراميكا كليوباترا ليتمكن من تسديدها في أقصى الزاوية اليمنى العلوية لمرمى الحارس عامر محمد عامر.

وفي الدقيقة 33 أحرز كريم الديب الهدف الثالث في شباك سيراميكا كليوباترا من خلال ركلة جزاء.

وعاد شادي حسين في الدقيقة 37 وأحرز الهدف الثاني لصاح سيراميكا كليوباترا من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق محمود نعيم استقبلها شادي حسين برأسية قوية سكنت شباك الحارس صبحي سليمان.

وفي الدقيقة 48 وقبل إنتهاء الشوط الأول أحرز اجوستينيو مابولو الهدف الرابع لنادي الاتحاد السكندري من خلال تحرك بنجامين بواتينج داخل منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا من الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية استقبلها أجوستينيو مابولولو بتسديدة تصدى لها الحارس عامر محمد عامر بصعوبة قبل أن يتابعها مابولولو مجددا إلى داخل الشباك.

وتمكن محمد إبراهيم من تقليص الفارق لصالح سيراميكا كليوباترا هقب تمكن من إحراز الهدف الثالث من خلال ركلة جزاء .

وفي الدقيقة 88 تمكن سيراميكا كليوباترا من العودة مجددا للمباراة وإحراز هدف التعادل عن طريق إيفانز منساه من خلال عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء ليخطئ الحارس صبحي سليمان  وسط إرتباك دفاع زعيم الثغر في التعامل مع الكرة و وصولها إلي إيفانز منساه الذي أطلق تسديدة قوية لتسكن الشباك

وأهدر منساه لاعب سيراميكا كليوباترا الهدف الخامس في شباك الاتحاد السكندري عقب تمكن محمد ابراهيم من مرواغة لاعبي زعيم الثغر لتصل الكرة إلي إيفانز منساه ليسدد الكرة خارج الشباك.

ويهذه النتيجة يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بينما تواجد الاتحاد السكندري في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

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سيراميكا كليوباترا فريق سيراميكا كليوباترا الجيم الدوري الممتاز الاتحاد السكندري

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