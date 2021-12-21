بعد واقعة جبن معجون الحوائط .. الأردن : نستورد ألبان وأجبان من مصانع مصرية موثوقة ومعتمدة

أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردني نزار مهيدات، إن المملكة تستورد الألبان والأجبان ومنتجاتها من مصانع في مصر تمتاز بأنها "موثوقة ومعتمدة ومستوفية لاشتراطات التصنيع الجيد وخاضعة لرقابة الجهات الرسمية المصرية المعنية بهذا الخصوص".

وذكر مهيدات في بيان صحفي، الثلاثاء، أن "الاردن لا يستورد أجبانا وجميدا من مصنع ضبط في مصر مؤخرا ينتج الأجبان باستخدام طلاء جدران" بحسب ماذكر موقع قناة المملكة الأردني.

ولفت إلى أن كوادر المؤسسة في المراكز الجمركية والمعابر الحدودية تعمل على تدقيق الوثائق والشهادات الصحية اللازمة المرافقة مع هذه الإرساليات وإجراء الكشف الظاهري وسحب عينات الممثلة من الإرساليات.

وشدد مهيدات علي أن منتجات الألبان عالية الاستهداف في الأردن ولا يتم إنجاز هذه المنتجات المستهدفة إلا بعد صدور نتائج الفحوصات المخبرية التي تؤكد صحة وسلامة وجودة المنتج ومطابقة القواعد الفنية الخاصة بالمنتج.