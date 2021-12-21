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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عقد ورشة عمل تعريفية للباحثين بأكاديمية البحث العلمي.. ننشر رابط التقديم

صدى البلد

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عقد ورشة عمل تعريفية للباحثين الراغبين في التقدم بقترحات بحثية يوم 22 ديسمبر 2022 في تمام الساعة الحادية عشرة، ويقدم الورشة خبير وعالم من مكتب الخبراء للشئون الدولية بالأكاديمية البلغارية للعلوم البروفيسور Tsvetomir Yonchev، يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون العلمى والتكنولوجى بين وأكاديمية العلوم البلغارية. 

 

يمكنكم حضور الورشة من خلال  اللينك التالى " Meeting ID: 955 6624 9906 ، Passcode: 713700 " .

 

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن للموسم الثاني لمسابقة التصوير الفوتوغرافي لاختيار أحسن صور علمية لعام 2021، حيث تدعو الأكاديمية جميع المهتمين للمشاركة في المسابقة التي تنظمها الأكاديمية من خلال قطاع العلاقات العلمية والثقافية في موعد اقصاه 31 ديسمبر 2021 من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية .

 

وأوضحت أنها قد أطلقت الأكاديمية الموسم الأول للمسابقة العام الماضي 2020 وقد اشترك في الموسم الأول 174 متسابقا بإجمالي عدد صور 811 صورة وقد فاز 11 متسابقاً بجوائز مالية قدمتها الأكاديمية.

لشروط المسابقة عبر هذا الرابط .

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