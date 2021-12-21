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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دس السم في قطعة جاتوه..إحالة أوراق قاتل صديقه بالإسماعيلية للمفتي

اعدام
اعدام

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار هاني مطاوع، وعضوية المستشارين هشام عبد المعز الغمراوى، وأحمد حسن مدين، ومحمد أحمد ناصف الملا، وأمين سر، رضا رجب، إحالة أوراق الشاب المتهم بقتل صديقه إلى مفتي الجمهورية، وذلك بعد أن وضع له "السم" في قطعة جاتوه، بعد استدراجه على قهوة بالموقف العمومي لمحافظة الإسماعيلية.


تعود أحداث الواقعة إلي شهر فبراير الماضي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بمصرع "سامى.م.س"، 30 عامًا عامل فى الاستثمار إثر تناوله قطعة جاتوه.

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تم تشكيل فريق بحث برئاسة، مدير مباحث الإسماعيلية ورئيس مباحث المديرية، ورئيس مباحث قسم ثالث، وتوصلت التحريات إلى أن خلاف بين المجنى عليه وأحد أصدقائه بسبب 500 جنيه، دفعه إلى وضع السم له قطع من الجاتوه وقدمها له، وتوصل فريق البحث الجنائى لهوية الجانى.

وتبين أنه زميل للمجنى عليه فى العمل بإحدى شركات الاستثمار، وتمكنت حملة مكبرة من القبض على المتهم بعد محاولة اختبائه.

محكمة جنايات الإسماعيلية محافظة الاسماعيلية قطعة جاتوه شهر فبراير مدير امن الاسماعيلية

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