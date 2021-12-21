عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

تقف مسلة بور سعيد شامخة صامدة تتحدى الزمن, وكأنها واحدة من مسلات مصر الفرعونية العظمى, فهي تحكي للأحفاد قصة المدينة الباسلة التي دخلت التاريخ, واحتلت مكانها بين مدن العالم التى لقنت الأعداء دروسا في الدفاع عن الوطن, وكيف استحقت - بتضحيات شهدائها - مكانتها العليا بين مدن المقاومة التاريخية (ستالينجراد – باريس – بورسعيد), فالمسلة شاهدة لذكرى شهداء بورسعيد فى مواجهة ىالعدوان الثلاثى على مصر, ولم تطمئن أرواحهم إلا بخروج أخر جندي محتل للمدينة يوم 23ديسمبر 1956 لتسطر بور سعيد ملحمة عيد النصر.

المسلة جرى إنشاؤها وسط ميدان وحديقة الشهداء فيما بين مبنى المحافظة والمحكمة, وقد أزاح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الستار عنها, وأطلق شعلتها الأولى بأول احتفال لأول عيد للنصر فى 23 ديسمبر 1957, حيث غرقت المسلة يومها فى بحر بشرى هادر من أهالى بور سعيد المنتشين بانتصارهم.

وأمام النصب التذكارى للشهداء الواقع أسفل المسلة, وقف مشاهير العالم يضعون أكاليل الزهور, ويؤدون التحية لأرواح الشهداء على وقع الموسيقى العسكرية, حيث وقف الزعيم الروسى نيكيتا خروشوف برفقة عبد الناصر, وبجوارهما جميلة بوحريد رمز المقاومة الجزائرية, والأسطورة محمد على كلاى, والرئيس العراقى عبد السلام عارف, والرئيس الجزائرى أحمد بن بلا, ورائد الفضاء الروسى يورى جاجارين.

كما وقف امام النصب التذكارى الرئيس الراحل أنور السادات بطل العبور يدشن احتفالات مصر والعالم بإعادة افتتاح القناة فى يونيو 1975برفقة ولى العهد الإيرانى محمد رضا بلوى, وكذلك أطلق الأهالى شرارة التمرد والعصيان لمواجهة النظام الفاشى الإخوانى, معتصمين بالميدان فى 30 يونيو2013.

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