"الصحفيين" تعلن تسهيلات للتجديد والاشتراك بمشروع العلاج لعام 2022

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية تسهيلات للاشتراك والتجديد فى مشروع علاج الصحفيين.

وتشمل التسهيلات الآتي:



١- الحضور للنقابة كاش أو بالتقسيط

٢- ارسال مندوب من الصحيفة بالطلبات واستلام وبطاقات العضوية

٣- ارسال طلب اشتراك بالواتس واقرار بالخصم من البدل .

٤- الصحف القومية يمكن التقسيط من المرتب بتوقيع استمارة

5- إرسال خطاب لرؤساء المؤسسات بالإجراءات والاستمارات للتفضل وإتاحتها بالشئون المالية

6- إرسال المؤسسات مندوبا بالاستمارات ويعود الزملاء ببطاقات الاشتراكات

رقم الواتس لمن يريد التعامل من خلاله ٠١٠١٥٠٤٦٤٢٣