"الصحفيين" تعلن تسهيلات للتجديد والاشتراك بمشروع العلاج لعام 2022

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية تسهيلات للاشتراك والتجديد فى مشروع علاج الصحفيين.
وتشمل التسهيلات الآتي:
١- الحضور للنقابة كاش أو بالتقسيط
٢- ارسال مندوب من الصحيفة بالطلبات واستلام وبطاقات العضوية
٣- ارسال طلب اشتراك بالواتس واقرار بالخصم من البدل .
٤- الصحف القومية يمكن التقسيط من المرتب بتوقيع استمارة
5- إرسال خطاب لرؤساء المؤسسات بالإجراءات والاستمارات للتفضل وإتاحتها بالشئون المالية
6- إرسال المؤسسات مندوبا بالاستمارات ويعود الزملاء ببطاقات الاشتراكات
رقم الواتس لمن يريد التعامل من خلاله ٠١٠١٥٠٤٦٤٢٣