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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بوتيرة غير مسبوقة.. الاحتباس الحراري يتسبب في ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا

الانهار الجليدية
الانهار الجليدية

خلصت دراسة جديدة نشرت بدورية "ساينتفك ريبورتس" إلى أن الاحتباس الحراري يتسبب في ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا "بوتيرة استثنائية".

وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء الألمانية، تذوب الأنهار الجليدية بوتيرة أسرع من أي منطقة أخرى في العالم، مما يهدد إمدادات المياه لنحو ملياري شخص.


ويشار إلى أن القارة القطبية الجنوبية والمنطقة القطبية الشمالية فقط لديهما ثلوج أكثر من الهيمالايا.


وفي توضيح أكثر للأمر قال الباحث الأستاذ في جامعة ليدز جوناثان كاريفيك كبير واضعي الدراسة في بيان: "النتائج التي توصلنا إليها تظهر أن الثلوج تتراجع في الأنهار الجليدية في الهيمالايا بوتيرة أعلى ما لايقل 10 مرات مقارنة بالمعدل المتوسط على مدار القرون الماضية".

 وأضاف: "هذا التسارع في وتيرة تراجع كمية الثلوج ظهر خلال العقود القليلة الماضية، وتزامن مع التغير المناخي الناجم عن السلوكيات البشرية".


وخلصت الدراسة إلى أن الأنهار الجليدية في الهيمالايا فقدت نحو 40% من مساحتها، معظمها منذ السبعينيات.


جدير بالذكر، أن الانهار الجليدية توفر المياه للأشخاص الذين يعيشون في الجبال والأودية بالقرب من الانهار مثل جانج واندوس وبراهمابوترا وأنهار أخرى.


من جانبه، قال زميل لكاريفيك إن الوقت ينفذ أمام منع وقوع كارثة أخرى.


وأوضح سيمون كوك الباحث بجامعة دندي المشارك في وضع الدراسة "هذا البحث يعد أحدث تأكيد على أن هذه التغيرات تتسارع، وأنه سيكون لها تأثير قوي على دول ومناطق بأكملها".

الأنهار الجليدية الهيمالايا دراسة الاحتباس الحرارى

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