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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجمهور يدعم أدهم نابلسي بعد قرار اعتزال الفن

صدى البلد

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رسائل دعم للفنان الأردني أدهم نابلسي بعد قراره باعتزال الفن، وأصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر خلال الساعات الماضية.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من جمهوره، معبرين عن دعمهم الكبير له، ومتمنين له التوفيق فيما هو قادم.

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القصة الكاملة لـ أزمة مايا دياب و أدهم نابلسى

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الغناء لا يرضي الله .. حكاية أدهم النابلسي من إكس فاكتور للاعتزال

المطرب الأردني أدهم نابلسي، ونجم برنامج اكس فاكتور، خرج في فيديو عبر صفحته الرسمية، قال فيه إنه سيعلن خبر سعيد جدًا بالنسبة له، كل شخص فينا عنده أهداف بحياته، دائمًا يسعى ليحققها، لكن هل سألت نفسك لما توصل لهدفك شو راح تعمل بعد ذلك".

وأضاف: "الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، يمكن أنا وكثير من الناس غافلين عنه، هو أن وجودنا في الحياة لنرضي رب العالمين، ونكون مثل ما ربنا أمر".

وتابع: "بالنسبة لي الهدف اللي كنت ماشي فيه والحلم اللي كنت ناوي أحققه، ما يرضي رب العالمين، وأغلب المقربين مني عارفين أني هيجي يوم واعتزل، فالحمد لله بفضل الله، اعتزلت الغناء نهائيًا".

واختتم أدهم نابلسي: "بشكركم على الدعم المستمر، بتمنى أن هذا الدعم يستمر، لأن هذه ليست النهاية، مش هختفي بل بالعكس هتشوفوني أكثر فتتعرفوا عليّا على الطبيعة". 

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