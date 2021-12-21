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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الغناء لا يرضي الله .. حكاية أدهم النابلسي من إكس فاكتور للاعتزال

ادهم النابلسي
ادهم النابلسي

8 سنوات فقط  هي مشوار أدهم النابلسي الفنان الأردني الذي طل علينا من مشاركته في برنامج إكس فاكتور ليبدأ عالم الشهرة والغناء في 2013، لكن هذا المشوار انتهى اليوم بعد اعتزال أدهم النابلسي وإعلانه توقفه عن الغناء نهائياً ليبدأ رحلة جديدة خاصة به بعيداً عن عالم الغناء . 

اعتزال أدهم النابلسي أصبح حديث مواقع التواصل الإجتماعي بعدما كتب قرار اعتزاله الغناء على حسابه الخاص على موقع فيسبوك، حيث قال أدهم النابلسي في فيديو له :" «هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين» 

وتابع أدهم النابلسي في منشور آخر: «ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم... هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة».

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كنت في غفلة.. أدهم نابلسي يعلن اعتزال الغناء| فيديو

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مايا دياب تهاجم أدهم نابلسى بعد اعتزاله: "حرام أنكم في الفن"

مايا دياب تهاجم أدهم النابلسي

اعتزال أدهم النابلسي كان مفاجئاً، لكن ما قاله على حسابه تسبب في إثارة الجدل على السوشيال ميديا حيث اعتبر الجمهور أن قوله بأنه يرغب في إرضاء الله وعبادته، لا يتماشى مع الفن والغناء، ليدخل في جدال واسع مع الكثير من المتابعين والفنانين أيضاً . 

الفنانة مايا دياب علقت على قرار اعتزال أدهم النابلسي لكن دو أن تذكر اسمه، فكتبت على حسابها الخاص على تويتر تغريدة قصيرة تقصد بها ادهم النابلسي وحديثه، وقالت مايا :" الفن مش حرام .. الحرام أنكم فيه " . 

من هو أدهم النابلسي ؟ 

أدهم  النابلسي من مواليد 20 نوفمبر 1993 ، عمره 30 عاماً، وهو أردني الجنسية ، وكان متسابقًا في البرنامج الغنائي اكس فاكتور عام 2013 وقد تمكن من الوصول إلى المراحل النهائية في البرنامج ولكن لم يحالفه الحظ في الحصول على اللقب.
شجعته والدته على الغناء، بعدما اكتشفت صوته، وأصرت عليه بأن يشارك في برنامج المواهب (إكس فاكتور)، وقد اختارته لجنة التحكيم للمرحلة الثانية، ليستمر حتى المراحل النهائية، وبقي وحيداً ضمن فريق وائل كفوري . 
وقدم أدهم النابلسي أغنية باسم “ هو الحب” وقد لحنها بنفسه وحصلت على حوالي 250 مليون مشاهدة خلال أشهر على موقع يوتيوب ،  أما آخر أعماله  الفنية هي أغنية «أمي» التي طرحها عام 2021 تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم.

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