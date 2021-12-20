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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مايا دياب تهاجم أدهم نابلسى بعد اعتزاله: "حرام أنكم في الفن"

أدهم نابلسى
أدهم نابلسى

نشرت الفنانة مايا دياب، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، ترد فيه بطريقة غير مباشرة على اعتزال أدهم نابلسى اليوم. 

 

وقالت مايا دياب: "الفن مش حرام، الحرام إنكم فيه".

 

وأعلن المطرب الأردني أدهم نابلسي نجم برنامج المواهب الشهير “ذا اكس فاكتور”، اعتزاله الغناء بشكل نهائي وذلك عبر فيديو نشره على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

وقال أدهم النابلسي: “خبر سعيد جدًا بالنسبة لي، كل شخص فينا عنده أهداف بحياته، دائمًا يسعى ليحققها، لكن هل سألت نفسك لما توصل لهدفك شو راح تعمل بعد ذلك”.

 

وأضاف: "الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، يمكن أنا وكثير من الناس غافلين عنه، هو أن وجودنا في الحياة لنرضي رب العالمين، ونكون مثل ما ربنا أمر".

 

وتابع: “بالنسبة لي الهدف اللي كنت ماشي فيه والحلم اللي كنت ناوي احققه، ما يرضي رب العالمين، وأغلب المقربين مني عارفين أني هيجي يوم واعتزل، فالحمد لله بفضل الله، اعتزلت الغناء نهائيًا”.

 

واختتم أدهم نابلسي: “بشكركم على الدعم المستمر، بتمنى أن هذا الدعم يستمر، لأن هذه ليست النهاية، مش هختفي بل بالعكس هتشوفوني أكثر فتتعرفوا عليّا على الطبيعة”.

 

أدهم نابلسى يحذف أغانيه 
 

واكتشف جمهور الفنان الأردني أدهم نابلسي حذف أشهر أغانيه من صفحته الخاصة في موقع (يوتيوب)، من دون كشف الأسباب.

 

ويبدو أن نابلسي يعاني مشكلة كبيرة لم يكشف عن تفاصيلها إلى الآن ولم يوضح سبب حذف 4 من أغانيه الشهيرة من قناته الخاصة في (يوتيوب) بشكل مفاجئ، وهي: "نسخة منك، مشتاق، شدني غمرني، وكيف بحبك هيك"، وفق (لها).

 

ومَن يدخل الى قناة أدهم الرسمية في (يوتيوب)، يلاحظ أن هناك 6 فيديوهات أصبحت في خانة الـ "Hidden" أو "الإخفاء"، ولا يستطيع الجمهور مشاهدة أيٍ منها، ومن بينها أهم أغانيه.

 

وأكدت إدارة أعمال نابلسي على أن الأسباب الحقيقية لإخفاء هذه الأغاني هي استراتيجية جديدة يتبعها أدهم.

 

وحاول جمهور أدهم نابلسي الاستفسار عن سبب حذف الأغاني من قناته، واعتبر البعض أنها نتيجة مشاكل مع الجهة المنتجة للأغاني أو فريق العمل، خاصة أن الأغنيات التي اختفت كلها من ألحان رامي الشافعي، الذي حصل خلاف في السابق بينه وبين أدهم، أو ربما تكون خطة رسمها أدهم لعمل فني جديد.

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من هو أدهم نابلسي

يذكر أن أدهم  نابلسي قد شارك في برنامج المواهب الشهير "ذا اكس فاكتور" ضمن فريق الفنان اللبناني وائل كفوري وقد تمكن من الوصول إلى المراحل النهائية إلا أنه لم يحصل على اللقب.

 

واستطاع بعد هذا أن يحقق شهرة واسعة من خلال أغنيته "هو الحب" التي لحنها بنفسه وحصلت على نسبة مشاهدة عالية جداً على "يوتيوب" ويذكر أنه تزوج بعد انتهاء البرنامج من حب طفولته التي تصغره بأربع سنوات.

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