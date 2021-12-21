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رئيس التحرير
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تعليم

خبير تعليم: 9 أسباب لشعور الطلاب بصعوبة التعليم عن بعد

اسباب شعور الطلاب
اسباب شعور الطلاب بصعوبة التعليم عن بعد

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التعليمي وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن أهمية التعليم عن بعد تأتي في قدرته للوصول إلى الطالب في أي وقت وأي مكان، وتوفير الوقت والجهد، مع إمكانية أي شخص من الاستفادة به، وتطوير مهارات التعلم الذاتي لدى الطلاب، ومع الأحداث التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، من ثورات، وحروب، وأخير، أمراض و أوبئة، أغلقت فيها كل دولة أبوابها، على مواطنيها والمقيمين فيها، وطبقت داخل حدود دولتها إجراءات احترازية، اصبح البديل الوحيد لاستمرار العملية التعليمية هو التعليم عن بعد.

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وأوضح الخبير التعليمي، أن مضمون التعليم عن بعد، ليس أمر حديث على النظام التعليمي، وفي الحقيقة قد يكون المصطلح ذاته هو الأمر الحديث، لكن المضمون ذاته، ليس بحديث، فمنذ أكثر من مئة عام ظهر نظام التعلم عن بعد، وقد اتخذ أسماء وأشكال له، وتطور مع التعليم التقليدي حتى وصل إلى ما هو عليه الأن من أسم ومضمون لهذا النظام من التعليم.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن المشاكل التي تواجه الطلاب في التعليم عن بعد، هو شعور الطالب بعدم الجدية والالتزام الكافيين تجاه التعليم عن بعد، لذلك يجب فرض قوانين التعلم عن بعد على الطالب من خلال تقديم الفروض الدورية، و التحفيز، مع عقد اختبارات متتالية.

وأضاف الخبير التعليمي، أن أبرز المشاكل التي تواجه الطلاب في التعليم عن بعد:

عدم الشعور التام بالجدية والالتزام الذي يقدمهم التعليم التقليدي.

الافتقار إلى التواصل المعتاد بين الطالب والمتعلم.

قلة المهارات والكوادر  قد تجعل طريقة التعليم أصعب على المتعلم.

سهولة التأثر بالمشتتات الجانبية.

صعوبة توفر بيئة تعليمية مناسبة. 

لا يتوفر في التعليم عن بعد التحفيز ، و التشجيع ، وإدارة الوقت.

ارتفاع التكلفة المادية على كاهل المتعلم.

صعوبة الحصول على الشهادة والتأكد من اعتماديتها، وعدم ثقة المجتمعات بجودتها.

سهولة حدوث عزلة اجتماعية للأفراد والدارسين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة  التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لتأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي 2021/2022 تحسبًا لزيادة الإصابات بفيروس كورونا، مُشددةً على أنه سيتم عقد جميع امتحانات منتصف العام الدراسي في مواعيدها المحددة وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15يناير المقبل، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال العمل على تعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، ولضمان انتظام العملية الامتحانية.

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