عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تمنع الإصابة بالخرف.. تعرف على فوائد توابل هامة في بيتك

طرق فعالة للوقاية
طرق فعالة للوقاية من مرض الخرف

هناك العديد من العوامل التي تزيد من الإصابة بمرض الخرف، مثل : العمر والجينات.. وقد أشارت العديد من الأبحاث، إلى أن هناك بعض العوامل الأخرى الهامة التي يمكن بها ان نتجنب الإصابة بمرض الخرف .

طرق فعالة للوقاية من مرض الخرف 

وأفادت هيئة الرعاية الصحية في تكساس، إن التوابل مثل الكمون والقرفة تحتوي على الكثير من مادة البوليفينول، وهي مركبات تقدم فوائد عديدة للذاكرة وصحة الدماغ، وفقا لما نشر  في موقع هيلث لاين الطبي.
 

صعوبة في التركيز أبرزها.. تعرف على أعراض الخرف

علماء: فحص الدماغ في منتصف العمر يكشف الأشخاص المعرضين لخطر الخرف


وأشارت الهيئة، إلى أن الكمون والقرفة من التوابل التي لديها القدرة على التهام لويحات الدماغ الضارة وتقليل الالتهاب لمنع الضعف الإدراكي ومرض ألزهايمر أو كما يعرف بمرض الخرف .

واقترحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أن عوامل الخطر مثل فقدان السمع، والاكتئاب غير المعالج، والوحدة أو العزلة الاجتماعية، أو الجلوس معظم اليوم، قد تكون مهمة أيضا في تجنب الإصابة بمرض الخرف .

ولخلص البحث إلى أنه يمكن بإجراء بعض التعديلات في الحياة اليومية ان تقلل من عوامل الخطر التي يمكننا أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف بحوالي الثلث؛ حيث أفاد الباحثون ان كل ما هو مفيد للقلب مفيد أيضا للعقل، مما يعني أنه يمكن للمحافظة على ضغط الدم ان يقلل من خطر الإصابة بالخرف .

واكد الباحثون، انه يمكن لزيادة الوزن أو السمنة أن تزيد من ضغط الدم لديك وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وكلاهما مرتبطان بزيادة مخاطر الإصابة بمرض ألزهايمر ومرض الخرف الوعائي.

طرق فعالة للوقاية من مرض الخرف 


وأكد الباحثون، انه يمكن إجراء فحوصات طبية للمساعدة في العثور على العلامات المبكرة للإصابة بمرض الخرف، وما إذا كنت أكثر عرضة لخطر الإصابة ببعض المشكلات الصحية التي يمكن أن تزيد أيضا من خطر الإصابة بالخرف.

ومن المعروف أنه كلما زاد عمر الشخص، تضاعف خطر الإصابة بالخرف، على الرغم من أن الأعراض يمكن أن تختلف بشكل كبير من شخص لآخر؛ حيث أنه لا يتسبب مرض الخرف في فقدان الذاكرة فقط، بل يمكن أن يؤثر على طريقة تفكيرك وشعورك وتحدثك وتصرفك.

ويشير الخبراء إلى أن منتصف العمر، من الأربعينات إلى أوائل الستينات، هو الوقت المناسب لبدء اتخاذ خطوات لتقليل خطر الإصابة بالخرف، على الرغم من أنه من المفيد اتخاذ خطوات وقائية في أي عمر.

وأضاف  الخبراء، بأن التغيرات الدماغية التي تسبب الخرف يمكن أن تبدأ قبل سنوات أو حتى عقود قبل ظهور أعراض الخرف، وإذا كنت تعيش نمط حياة صحيا الآن، فإنك تقلل من فرص حدوث هذه التغييرات في الدماغ .

وهناك خمسة أنواع أكثر شيوعا من مرض الخرف، وهي مرض ألزهايمر، والخرف الوعائي، وخرف أجسام ليوي، والخرف الجبهي الصدغي، والخرف المختلط، ولا يحتاج المصابون بمرض ألزهايمر أو الخرف إلى نظام غذائي خاص، ولكن من المهم اتباع نظام غذائي متوازن وصحي .

الخرف مادة البوليفينول لويحات الدماغ مرض الزهايمر السمنة الخرف الوعائي

موضوعات متعلقة

دراسة: أدوية النقرس المضادة للالتهابات تمنع النوبات القلبية

خبر سار.. دراسة تظهر فاعلية هذا العلاج لمكافحة أوميكرون

دراسة : ثلثا متعافي كورونا مازالوا يعانون من التعب بعد مرور عام

دراسة:النظام الغذائي النباتي يقلل من خطر الإصابة بالضعف الإدراكي لدى كبار السن

ترشيحاتنا

الشناوي: نعرف قدرات الرجاء المغربي ونسعى لإسعاد جماهير الأهلي

رئيس الوزراء: نسعى لتكون مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات

موسيماني: نثق في قدراتنا.. وجمهور الأهلي يمنحنا دوافع كبيرة للفوز بالسوبر الأفريقي

الحكومة الإثيوبية: لا ننوي مواصلة العمليات العسكرية ضد قوات تيجراي

تمنع الإصابة بالخرف.. تعرف على فوائد توابل هامة في بيتك

كأس السوبر الأفريقي.. توقعات الجماهير لمباراة الأهلي والرجاء المغربي.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ناري من إيمي سمير غانم حول حقيقة حجابها

كارثة صحية.. ضبط مصنع لإنتاج اللحوم مجهولة المصدر داخل مدرسة بالإسماعيلية.. شاهد

الحرارة تصل لـ 6 درجات.. الأرصاد تحذر من أجواء شتوية باردة الليلة| فيديو

أول صور لمتحور كورونا أوميكرون من داخل مركز أبحاث روسي.. شاهد

الصحة العالمية : أوميكرون قد يكون حلا لآزمة كورونا

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

طلب مفاجئ من محمد صلاح لإدارة ليفربول بشأن تجديد عقده

عصام عبدالفتاح ينهي الجدل حول واقعة طرد أحمد حمودي بلقاء المصري وفاركو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل للميكروباص.. هل يقضى الأتوبيس الترددي على أسطورة "وحوش الأسفلت" أعلى الدائري؟

التعاون في التحول الرقمي والمدن الذكية.. مدبولي يجتمع بمسئولي هانيويل الأمريكية

مروة ناجي: سعيدة بمقابلة ذوى الهمم في ختام 2021.. صور

وظيفة شاغرة.. عامل دليفري مقابل مبلغ خيالي 200 ألف جنيه

فيديو

«دخل بيتي».. المطربة مي كمال ابنة عفاف راضي تكشف عن تعرضها للتحرش.. فيديو

والدها يرفض دخولها عالم التمثيل.. كل ما تريد معرفته عن ماهيتاب ماجد المصري "فيديو"

الحرارة تصل لـ 6 درجات.. الأرصاد تحذر من أجواء شتوية باردة الليلة| فيديو

نقيب المأذونين يرفض حبس الرجل حال زواجه بأخرى دون استئذان زوجته.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

اﻟﻤﺰﻳﺪ