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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جونسون: لا قيود جديدة ضد كورونا قبل الكريسماس

بوريس جونسون
بوريس جونسون

قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إنه لن يتم فرض أي قيود جديدة بسبب تفشي  فيروس كورونا قبل الكريسماس، لكنه لم يستبعد فرض قيود أخرى بعد 25 ديسمبر.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، قال جونسون "لا نعتقد اليوم أن هناك أدلة كافية لتبرير فرض أي إجراءات أكثر صرامة قبل عيد الميلاد".

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وأضاف: "نواصل مراقبة متحور أوميكرون عن كثب وإذا تدهور الوضع سنكون مستعدين لاتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر".

ولم تثير فكرة فرض قيود إضافية على فيروس كورونا الكثير من الحماس بين المشرعين المحافظين.

وصوت أكثر من 100 منهم الأسبوع الماضي ضد فرض قيود جديدة، وأشارت تقارير سابقة إلى أن النواب حذروا جونسون من تصويت محتمل بحجب الثقة إذا فرض القيود.

وسجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أكثر من 90 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتعد هذه الزيادة الرابعة في الإصابات، في الوقت الذي يواصل فيه متحور "أوميكرون" اجتياح البلاد.

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