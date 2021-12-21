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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: إنهاء 80% من المشروعات الجاري إنشائها في سيناء.. فيديو

الأراضى
الأراضى

قال الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث الصحراء بجنوب سيناء في وزارة الزراعة، أن سيناء غالية على قلوب جميع المصريين، موضحًا أن توجيهات القيادة السياسية  برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت لـ التنمية المستدامة و التنمية المتكاملة و الزراعية بـ سيناء .

وأضاف رئيس محطة بحوث الصحراء بجنوب سيناء في وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا ، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه تم إنشاء تجمعات سكنية وزراعية بعد اجراء دراسات حول التربة والمياه وعمل تجمعات سكنية تجذب المواطنين.

ولفت إلى أن هناك 15 تجمع زراعي في سيناء، تم الانتهاء منهم وسيتم تسليم الأرض للشباب، وأن هذه التجمعات في وسط وجنوب سيناء .


وأشار إلى أن هناك توجه الدولة بالاهتمام بالشباب، وهناك 3 مراكز خدمة ستستقبل الشباب لتسليم الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الشباب لن تذهب وتجد الأراضى صحراء، ولكن هناك من يعلمهم الطريق و طرق الزراعة.


وكشف أن هناك دعم وتوفير لـ المستلزمات الزراعية، لـ الشباب التى ستذهب، وأن هناك فرص عمل كثيرة للشباب.


وأكد أن هناك خطة زمنية للانتهاء من المشروعات التى تتم فى سيناء، وأنه تم الوصول لـ 70 أو 80 % من الانتهاء من حجم المشروعات.
 

بحوث الصحراء سيناء الزراعة وزارة الزراعة

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