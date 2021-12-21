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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى فتحي يسجل الهدف الأول للزمالك أمام المقاولون العرب

مصطفى فتحي
مصطفى فتحي

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالهدف الأول أمام المقاولون العرب فى المباراة التى تجمع بينهما فى إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز .

سجل الهدف مصطفى فتحي في الدقيقة 60 من زمن اللقاء ، عقب هجمة مميزة من لاعبي الزمالك داخل منطقة الجزاء بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها محمد أوناجم بتمريرة هيأت الكرة لمصطفى فتحي الذي أطلق تسديدة مباشرة سكنت شباك محمود أبو السعود حارس المقاولون.

ويعتمد كارتيرون على الإيفواري رزاق سيسيه بشكل أساسي بعد غياب طويل عقب إنهاء فترة تأهيله، على أن يقود عمر السعيد هجوم الزمالك في مواجهة المقاولون.

وشهد تشكيل الزمالك في البداية تواجد يوسف أوباما، قبل أن يجري الجهاز الفني للفريق تعديلا بتواجد مصطفى فتحي بدلًا من أوباما قبل دقائق قليلة من انطلاق المباراة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور.

وسط الهجوم: رزاق سيسيه، مصطفى فتحي، أشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: عمر السعيد.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل، محمد عبد المجيد، حمزة المثلوثي، محمود عبد العزيز، حمدي علاء، إسلام جابر، أيمن حفني، ومحمد أوناجم.

يُذكر أن الزمالك فقد 5 نقاط في أول 6 جولات ليتراجع إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن المصري الثالث الذي لعب مباراة أكثر، بينما جمع المقاولون خمس نقاط من ست مباريات وضعته في المركز الـ15.

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بنادي الزمالك المقاولون العرب الدوري المصري الممتاز مصطفى فتحي محمد أوناجم محمود أبو السعود

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