تطبقه بريطانيا.. مصر تنتج أقراص لمحاربة كورونا خلال شهرين

لا يزال فيروس كورونا «كوفيد - 19» يشكل تهديدا كبيرا على حياة سكان العالم، فبالرغم من وجود اللقاحات المضادة للفيروس وانتشارها في كل الدول العالم، إلا أن التحذيرات من منظمة الصحة العالمية مازالت قائمة بشأن الفيروس وسرعة انتشاره وشدة أعراضه.

وبالرغم من انتشار فيروس كورونا وظهور اللقاحات المضادة له، إلا أن العالم ينتظر اليوم الذي يعلن فيه رسميا القضاء على فيروس كورونا بشكل نهائي والانتهاء من هذا الكابوس الذي يعيشه العالم منذ عامين.

أقراص كورونا في مصر

ومن جانبه قال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن مصر ستنتج أقراص ميرك لعلاج مصابي كورونا حال موافقة هيئة الدواء المصرية بشكل رسمي.

وأضاف تاج الدين في تصريحات إعلامية، أن شركتي فايزر وميرك أنتجتا الأقراص لعلاج فيروس كورونا وحصلتا على التصريحات لتداوله.

وأشار إلى أن شركة ميرك حصلت على التصريح بتاريخ 30 نوفمبر 2021، وفايزر حصلت على التصريح في 15 ديسمبر، موضحًا أن الدولة الوحيدة اللي استخدمته هي المملكة المتحدة.

وأوضح أن مصر سوف تنتج دواء ميرك لعلاج مصابي كورونا خلال شهر أو شهرين حال موافقة هيئة الدواء المصرية، على أن يتم طرحه في الصيدليات.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن الدواء يؤخذ بالفم ولا يحتاج المصاب أن يذهب إلى المستشفى، مشيرًا إلى أنه لا يغني عن أخذ اللقاح ولكنه يحد من الأعراض والمضاعفات من المراحل الأولى للمصابين بفيروس كورونا.

استقرار حالات اوميكرون بـ مصر

كما طمأن تاج الدين المواطنين، بأن التغيرات في شكل الفيروسات أمر طبيعي، وإذا استمر فيروس كورونا سنسمع عن متحور جديد كل فترة.

وأضاف أن الوضع في مصر غير مقلق بخصوص متحور أوميكرون، "ومستعدين لمواجهته في المطارات".

وأشار إلى أن الحالات في مصر محدودة وكلها من خارج البلاد، والموقف مطمئن، ولن تظهر أي تغيرات خطيرة أو انتشار له.

وأوضح أن الموجة الرابعة لم تصل إلى الذروة وهناك نوع من التذبذب في الموجة الرابعة والأمر مطمئن.

وبالنسبة للمعلومات عن متحور أوميكرون، قال مستشار الرئيس، إنه ينتشر بشكل أكبر، مقارنة بـ المتحورات الأخرى، ولكن أعراضه أقل من المتحورات السابقة، مشيرًا إلى أنه يسجل إلتهابات في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي ولكنه لم يصل إلى الالتهاب الرئوي حتى الآن.

وأوضح محمد عوض تاج الدين، أن متحور أوميكرون يستجيب للعلاج، ولكن يجب أن يأخذ الجميع الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية والوقاية والاحتياطات اللازمة.

استقرار في أعداد الإصابات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 760 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 313051 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 903 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 376233 من ضمنهم 313051 حالة تم شفاؤها، و 21410 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.