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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أوميكرون.. إسرائيل تقرر إعطاء جرعة معززة رابعة من لقاح كورونا

إعطاء لقاح كورونا
إعطاء لقاح كورونا

قررت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إعطاء جرعة معززة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما والعاملين في القطاع الطبي.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أوصت لجنة من خبراء الصحة أن يحصل بعض الأشخاص على جرعة معززة رابعة من لقاح كورونا، حيث تستعد إسرائيل لموجة من الإصابات الناجمة عن متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

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ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت بالتوصية وأمر المسئولين بإعداد حملة لتوزيع اللقاحات، مما يجعل إسرائيل على ما يبدو في المرتبة الأولى في العالم لطرح جرعة رابعة لمجموعات معينة.

وقرر الخبراء إعطاء البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر، الجرعة الرابعة، وذلك بعد انتظار 4 أشهر على الأقل منذ الجرعة الثالثة.

وفقًا للصحيفة، يحتاج القرار إلى موافقة نهائية من المدير العام لوزارة الصحة نحمان آش قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وسجلت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أول حالة وفاة لمصاب بمتحور أوميكرون الجديد لـ فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل شهدت أول حالة وفاة لمصاب بـ أوميكرون، لرجل يبلغ من العمر 75 عاما.

وأكدت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني أن الرجل الذي توفي سبق وأن تم تطعيمه مرتين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة الاستخبارات التابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي أن متحور أوميكرون يجتاح إسرائيل، في ظل ارتفاع استمرار الإصابات بكافة الفئات العمرية والمناطق الجغرافية وقطاعات المجتمع.

وقالت الهيئة في تقرير إن هذا المنحى ازداد قوة خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أن المعطيات الواردة من الدول التي يجتاحها أوميكرون، تظهر أن وتيرة انتقال العدوى تتضاعف كل يومين ونصف اليوم تقريبا ما يجعل عدد المصابين خلال شهر ونصف الشهر يبلغ عشرة آلاف يوميا.

وأعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، عن ارتفاع عدد المصابين المؤكدين بـ"أوميكرون" إلى حوالي 341 شخصا.

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