قرار جديد من فرنسا بعد تفشي فيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، أن فرنسا ستقر قانونا يحول "الجواز الصحي" اللازم لممارسة بعض المهن وارتياد دور السينما والحانات، لجواز تطعيم، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبحسب "رويترز" قال أتال، إن القانون سيصدر خلال النصف الأول من يناير 2022.

وقال أتال "الموجة التي تنتظرنا ستكون قوية".

وأضاف أن 20% من الإصابات بـ فيروس كورونا في فرنسا ناجمة عن متحور أوميكرون الذي ينتشر بسرعة كبيرة.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من "جواز التطعيم" هو إلغاء خيار شهادة عدم الإصابة بـ فيروس كورونا من خلال فحص نتيجته سلبية، والذي يعد بديلا للحصول على اللقاحات.

واستبعد أتال فرض المزيد من القيود، قائلا إن البلاد لديها الوسائل اللازمة لمكافحة الموجة القادمة من الإصابات من خلال حملة التطعيم والفحص الجماعي.