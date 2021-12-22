تزيد عن 400 ألف جنيه .. طرح لوحات مرورية جديدة فى مصر

أعلن موقع " lo7tak " الحكومي عن مزاد جديد لعدد من اللوحات المرورية ذات الارقام المميزة ، فى مزاد الكترونى .

وفتح الموقع المزاد على عدد من اللوحات المميزة التي تشمل :

- لوحة رقم ( ق ط ب 1 ) ووصل سعرها الي 425 ألف جنيه ومن المقرر انتهاء المزاد عليها في يوم 24 ديسمبر الجاري.

- لوحة رقم (س ف ع 1) بتاريخ نهاية المزاد في يوم 22 ديسمبر، وبسعر 375 ألف جنيه .

- لوحة رقم (د م 9999) بتاريخ نهاية المزاد في 22 ديسمبر ، و بسعر 125 ألف جنيه .

- لوحة رقم (ع ط أ 111) بتاريخ نهاية المزاد يوم 22 ديسمبر، و بسعر 125 الف جنيه .

- لوحة رقم (ع ل ى 2221) بتاريخ نهاية المزاد في 23 ديسمبر ، بسعر 95 ألف جنيه .

واوضح موقع " lo7tak " الحكومي أن على الراغبين بالمشاركة فى مزاد بيع حق استخدام الحروف و الأرقام المميزة للوحات المعدنية، سداد مبلغ التأمين الذى يمكن ان يختلف لكل حروف وأرقام حسب درجة تميزها .

واكد الموقع انه فى حال رسو المزاد وعدم إستكمال عملية الشراء لايجوز إسترجاع مبلغ التأمين و يؤول لصالح صندوق تحيا مصر، إما فى حالة رسو المزاد يخصم مبلغ التأمين من قيمة الرسو التى يتم تسددها فى خلال المهلة الزمنية.