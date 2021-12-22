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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تزيد عن 400 ألف جنيه .. طرح لوحات مرورية جديدة فى مصر

لوحتك
لوحتك

أعلن موقع " lo7tak " الحكومي عن مزاد جديد لعدد من اللوحات المرورية ذات الارقام المميزة ، فى مزاد الكترونى .

وفتح الموقع المزاد على عدد من اللوحات المميزة التي تشمل :

 

- لوحة رقم ( ق ط ب 1 ) ووصل سعرها الي 425 ألف جنيه ومن المقرر انتهاء المزاد عليها في يوم 24 ديسمبر الجاري. 

 

- لوحة رقم (س ف ع 1) بتاريخ نهاية المزاد في يوم 22 ديسمبر، وبسعر 375 ألف جنيه .

 

- لوحة رقم (د م 9999) بتاريخ نهاية المزاد في 22 ديسمبر ، و بسعر 125 ألف جنيه .

 

- لوحة رقم (ع ط أ 111) بتاريخ نهاية المزاد يوم 22 ديسمبر، و بسعر 125 الف جنيه .

 

- لوحة رقم (ع ل ى 2221) بتاريخ نهاية المزاد في 23 ديسمبر ، بسعر 95 ألف جنيه .

 

واوضح موقع " lo7tak " الحكومي أن على الراغبين بالمشاركة فى مزاد بيع حق استخدام الحروف و الأرقام المميزة للوحات المعدنية، سداد مبلغ التأمين الذى يمكن ان يختلف لكل حروف وأرقام حسب درجة تميزها .

واكد الموقع انه فى حال رسو المزاد وعدم إستكمال عملية الشراء لايجوز إسترجاع مبلغ التأمين و يؤول لصالح صندوق تحيا مصر، إما فى حالة رسو المزاد يخصم مبلغ التأمين من قيمة الرسو التى يتم تسددها فى خلال المهلة الزمنية.

صندوق تحيا مصر lo7tak موقع lo7tak اللوحات المرورية مزاد الكترونى لوحات المعدنية عملية الشراء

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