غادة والي: 88 مليار دولار حجم الأموال الفاسدة في أفريقيا خلال العام|فيديو

غسيل وتهريب الأموال أكثر الأنشطة الإجرامية

أكدت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أن غسيل الأموال وتهريبها من أكثر الأنشطة الإجرامية 88 مليار دولار حجم الأموال الفاسدة في أفريقيا في العام.



وأضافت غادة والي، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الثلاثاء، أن تهريب البشر والاعتداء على الحياة البرية من صور وأشكال الفساد التي نراها كثيرا.



وتابعت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أن الفساد بكل أنواعه يحبط الشباب ويقف عائقا أمام التنمية في أي مكان في العالم.

وفي السياق نفسه أشارت إلى أن مصر استطاعت أن تستمر في جهودها التنموية رغم جائحة كورونا.