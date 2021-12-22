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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تسليم كأس الشاعر شوقي أبو ناجي في قصر ثقافة أبو تيج

صدى البلد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي، الحفل الختامي وتسليم كأس الشاعر شوقي أبو ناجي، ضمن فعاليات برنامج نادي الأدب، وذلك بقصر ثقافة أبو تيج، برئاسة الشاعر محمود شوقي أبو ناجي؛ تكريما للمشاركين بالمسابقة الأدبية والتي استمرت على مدار شهر بين مختلف المعاهد والمدارس بمركز ومدينة أبو تيج، بحضور  مدير عام الفرع، وأ. د. صلاح مناع عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، حسين محمد عبد الله بدير  عميد معهد باقور الثانوية الأزهري، وعدد من أساتذة وقيادات معهد التمريض.

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بدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطني، أعقبها كلمة ترحيبية لمدير الموقع الذي رحب بالحضور مؤكداً أن ثقافة أبو تيج نفذت علي مدار شهرا كاملا المسابقة الأدبية بين مختلف المعاهد والمدارس واكتشاف المواهب الأدبية الشابة.

بينما أكد الشاعر محمود شوقي أبو ناجي أن نادى أدب أبو تيج يحتضن العديد من المواهب الشابة ويرحب بكل مبدعي الأدب والفن.

ووجه مدير الفرع، الشكر والتقدير للقائمين على المسابقات الأدبية التي أقيمت، لافتا إلى أن التكريم جاء تعبيراً صادقاً لروح الشاعر شوقي أبو ناجي.

ومن جانب آخر أقيمت أمسية شعرية لأدباء أبو تيج شارك فيها مجموعة من الشعراء، كما قدم الأدباء بعض القصائد الشعرية الجديدة للمواهب الأدبية الشابة المشاركة في الورشة الأدبية

واختتمت فعاليات الاحتفالية بتسليم كأس الشاعر شوقي أبو ناجي لمعهد التمريض الثانوي بأبو تيج الفائز بالمركز الأول والمركز الثاني لمعهد الفتيات الأزهري بأبو تيج.

كما تم منح شهادات تقدير للموهوبين المشاركين في المسابقة والورش الأدبية تكريماً لهم.

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