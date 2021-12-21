عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"التراث وأهميته وأنواعه" في محاضرة بقصر ثقافة الأسمرات

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

استقبلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات بالقاهرة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، مجموعة من القيادات منهم المهندس حسن الغندور رئيس حي الأسمرات، ود. سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة، ود. سيد حنفي عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من القامات وذلك بحضور مدير عام الفرع.

 

بدأت الزيارة بجولة في أقسام القصر المختلفة وتقديم محاضرة عن"التراث وأهميته وأنواعه" مع شرح لمعالم  شارع المعز لدين الله الفاطمي ومجمع الأديان، للدكتورة نورا عبد العظيم الباحثة في التراث والتاريخ، والتي بدأت بتعريف التراث بأنه الميراث أو الأرث الذي يتركه لنا السلف من الآباء والأجداد.

 

وأضافت أن التراث ينقسم إلى ثلاثة أنواع التراث المادي الثابت، والتراث المادي المنقول، والتراث اللامادي، مع التعريف بكل منهم على حدة وشرح نماذج لهم، ثم شارع المعز لدين الله الفاطمي فذكرت أصل التسمية، وأهم أنواع التراث المادي به.

 

وشرحت الدكتورة نورا عبد العظيم مسجد الحاكم بأمر الله، والجامع الأقمر، ومجموعة السلطان قلاوون، وبيت السيحمي،  والكثير، كما عرفت مجمع الأديان كنوع من أنواع التراث المادي الثابت فوضحت أين يقع، ولماذا سمي بهذا الاسم.

 

وتحدثت عن جامع عمرو بن العاص، وحصن بابليون، والكنيسة المعلقة، وكنسية أبي سرجة، ومعبد بن عزار كل ذلك وسط حضور رائع من النشأ.

 

كما أكدت أن مجمع الأديان متحف مفتوح يجمع الديانات السماوية الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلامية، وأكدت على فكرة أن الدين لله والوطن للجميع.

 

نفذ قسم الفنون التشكيلية ورشة من الكانسون لعمل شجرة الكريسماس للأطفال لعلياء محمد، مع ورشة حكي بعنوان "هالة مع المذاكرة"، وورشة تذوق موسيقي وعزف على آلة الأورج لمحمد الوريث، كما أقيم على هامش الأنشطة معرض للفنون المختلفة، كالأكسسورات، والطباعة على القماش بتقنية العقد والربط، والديكوباج وغيرها.

 

وأوضحت مدير عام الفرع أن  تبسيط التراث للنشء يأتي فى إطار اهتمام هيئة قصور الثقافة بتفعيل استراتيجية الوزارة  ٢٠٣٠ وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، كما أكدت أن الطفل والمرأة كانوا محور الاهتمام الأول من أجل تحسين جودة حياة أهالى الأسمرات.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات التراث وأهميته وأنواعه ثلاثة أنواع التراث المادي الثابت

ترشيحاتنا

شوبير يحسم الجدل حول قرب رحيل الونش عن الزمالك

الافتاء تحسم الجدل حول جواز التهنئة بأعياد الميلاد المجيدة |شاهد

قبل انتهاء المهلة.. السكة الحديد تكثف جهودها لتحديث قطارتها القديمة

التعليم تطلق بوابة إلكترونية لمناهج وامتحانات أبنائنا في الخارج عبر هذا الرابط

حركة مفاجئة.. تسلا تلغي أسعار وحجوزات موديل "رودستر" من موقعها

حكم المسح على البلوفر بدل غسل اليدين عند الوضوء لبرودة الجو ؟ شاهد رد علي جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يهدي أسرة "السيدة عائشة" مبلغا ماليا وسيارة أجرة |شاهد

«2400 جنيه».. تطبيق زيادة الحد الأدنى لـ أجور القطاع الخاص يناير المقبل

رحيل الونش عن الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة

شديد البرودة بـ8 درجات مئوية في القاهرة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء

بعد إقامة أمم أفريقيا في موعدها..رسالة نارية من أحمد موسى لـ كيروش

21 ديسمبر .. رسميا بدء فصل الشتاء اليوم

هل يحرم الأكل على جنابة أو تناول الطعام في الحمام؟.. «الإفتاء» ترد

مصر ترد على الخارجية الأمريكية بشأن علاء عبدالفتاح: ليس من المناسب إطلاقًا التعليق على أحكام القضاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. لبؤة تحتضن رجلًا بدلًا من افتراسه.. راكب قطار مسلم يتعرض للهجوم بسبب الصلاة.. ورضيع ينطق لأول مرة بكلمات غريبة

الفاسد الذي أضاء الدنيا.. كيف اخترع اديسون المصباح الكهربائي رغم معاناته؟

تفوه بجملة غريبة.. طفل رضيع ينطق لأول مرة ووالداه في صدمة|فيديو

بعد مطاردة شرسة.. فيل يعتدي على رجل بوحشية وسط الحقول|فيديو

فيديو

فيديو جراف| تصحيح مسار.. لماذا أعلن الفنان الأردني أدهم نابلسي اعتزال الغناء

فيديو جراف.. لماذا استدعت روسيا سفير ألمانيا وطردت اثنين من دبلوماسييها؟

أنا أهلاوية.. رانيا يوسف: أحب ارتداء المايوهات والشورتات وياسمين رئيس نرفوزة.. فيديو

ارحموني أنا وحيدة أهلي.. تفاصيل محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ