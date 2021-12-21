"التراث وأهميته وأنواعه" في محاضرة بقصر ثقافة الأسمرات

استقبلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات بالقاهرة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، مجموعة من القيادات منهم المهندس حسن الغندور رئيس حي الأسمرات، ود. سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة، ود. سيد حنفي عضو مجلس الشيوخ، ولفيف من القامات وذلك بحضور مدير عام الفرع.

بدأت الزيارة بجولة في أقسام القصر المختلفة وتقديم محاضرة عن"التراث وأهميته وأنواعه" مع شرح لمعالم شارع المعز لدين الله الفاطمي ومجمع الأديان، للدكتورة نورا عبد العظيم الباحثة في التراث والتاريخ، والتي بدأت بتعريف التراث بأنه الميراث أو الأرث الذي يتركه لنا السلف من الآباء والأجداد.

وأضافت أن التراث ينقسم إلى ثلاثة أنواع التراث المادي الثابت، والتراث المادي المنقول، والتراث اللامادي، مع التعريف بكل منهم على حدة وشرح نماذج لهم، ثم شارع المعز لدين الله الفاطمي فذكرت أصل التسمية، وأهم أنواع التراث المادي به.

وشرحت الدكتورة نورا عبد العظيم مسجد الحاكم بأمر الله، والجامع الأقمر، ومجموعة السلطان قلاوون، وبيت السيحمي، والكثير، كما عرفت مجمع الأديان كنوع من أنواع التراث المادي الثابت فوضحت أين يقع، ولماذا سمي بهذا الاسم.

وتحدثت عن جامع عمرو بن العاص، وحصن بابليون، والكنيسة المعلقة، وكنسية أبي سرجة، ومعبد بن عزار كل ذلك وسط حضور رائع من النشأ.

كما أكدت أن مجمع الأديان متحف مفتوح يجمع الديانات السماوية الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلامية، وأكدت على فكرة أن الدين لله والوطن للجميع.

نفذ قسم الفنون التشكيلية ورشة من الكانسون لعمل شجرة الكريسماس للأطفال لعلياء محمد، مع ورشة حكي بعنوان "هالة مع المذاكرة"، وورشة تذوق موسيقي وعزف على آلة الأورج لمحمد الوريث، كما أقيم على هامش الأنشطة معرض للفنون المختلفة، كالأكسسورات، والطباعة على القماش بتقنية العقد والربط، والديكوباج وغيرها.

وأوضحت مدير عام الفرع أن تبسيط التراث للنشء يأتي فى إطار اهتمام هيئة قصور الثقافة بتفعيل استراتيجية الوزارة ٢٠٣٠ وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، كما أكدت أن الطفل والمرأة كانوا محور الاهتمام الأول من أجل تحسين جودة حياة أهالى الأسمرات.