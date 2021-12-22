الطرابلسي: محمد صلاح يستحق جائزة الأفضل.. وهذه توقعاتي لمجموعة منتخب مصر

أكد التونسي نبيل الطرابلسي المدرب المساعد الأسبق لمنتخب نيجيريا، أن رحيله عن الجهاز الفني للنسور جاء لظروف صعبة ومشاكل عديدة مع الاتحاد النيجيري لكرة القدم.



وقال الطرابلسي في تصريحات لبرنامج رقم 10 على القناة الأولى المصرية، مساء الثلاثاء: "الرحيل جاء بسبب بعض الأزمات المالية، رغم نجاحنا في مهمتنا مع المدير الفني الألماني روهر".



وأضاف: "مجموعة نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية تبدو صعبة، لكن أتوقع صعود نيجيريا ومصر عن المجموعة، والمباراة بينهما ستكون مثيرة".



وتابع: "منتخب مصر يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين على رأسهم محمد صلاح مهاجم ليفربول، الذي يقدم مستوى متميزًا مع فريقه، فهو يسعدنا جميعًا كعرب، كما أنه يستحق جائزة الأفضل في العالم".

وسيلعب منتخب مصر ضد نيجيريا في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية 2022، التي تضم معهما السودان وغينيا بيساو.