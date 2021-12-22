مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 - 12 - 2021 والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأربعاء 22 - 12 - 2021 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم في مقدمتها المواجهة المرتقبة بين الأهلي والرجاء المغربي على لقب السوبر الإفريقي بجانب مواجهة ليفربول مع ليستر سيتي دور الـ8 ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

موعد مباراة السوبر الإفريقي والقناة الناقلة

الأهلي× الرجاء- الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على قناةbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

توتنهام × وست هام يونايتد- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

برينتفورد × تشيلسي- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ليفربول × ليستر سيتي- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2 English

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

غرناطة × أتلتيكو مدريد - الساعة 8 مساء على قناة

أتلتيك بيلباو× ريال مدريد - الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فينيزيا× لاتسيو- الساعة 5:30 مساء على قناة

هيلاس فيرونا× فيورنتينا- الساعة 7:30 مساء على قناة يوتيوب الدوري الإيطالي

انتر ميلان× تورينو- الساعة 7:30 مساء على قناة DAZN 1HD Italia

روما× سامبدوريا- الساعة 7:30 مساء على قناة يوتيوب الدوري الإيطالي

إمبولي× ميلان - الساعة 9:45 مساء على قناة DAZN 1HD Italia

نابولي× سبيزيا - الساعة 9:45 مساء على قناة يوتيوب الدوري الإيطالي

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لوريان × باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

بوردو × ليل – الساعة 10 مساء على قناة beIN SPORTS 4 HD

مارسيليا × ستاد ريمس– الساعة 10 مساء على قناة beIN SPORTS 3 HD

كليرمونت فوت× ستراسبورج الساعة 10 مساء على قناة beIN SPORTS Connect

أولمبيك ليون× ميتز الساعة 10 مساء على قناة beIN SPORTS 5 HD

موناكو× ستاد رين الساعة 10 مساء على قناة beIN SPORTS 7 HD

نيس-× لانس الساعة 10 مساء على قناة beIN SPORTS 6 HD

سانت إيتيان× نانت الساعة 10 مساء على قناة BeIN Sports 2 Extra

تروا× ستاد بريست 29 الساعة 10 مساء على قناة BeIN Sports 1 Extra