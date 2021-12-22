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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة للتبرع بالدم لصالح أطفال مستشفى السرطان في الأقصر

صدى البلد


 أقدم موظفو جهاز مدينة طيبة بالأقصر على لفتة مميزة بالتبرع بالدم لصالح أطفال المستشفى، وذلك فى مبادرة جديدة من جهاز مدينة طيبة الذي لم يتوقف عن مساندة ودعم المستشفى منذ مراحل الإنشاءات داخلها.

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وفى هذا الصدد حظيت المستشفى بدعم جديد من موظفي جهاز مدينة طيبة الجديدة في لفتة إنسانية منهم للتبرع بالدم لصالح أطفال مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار دعم المستشفي المهندس مصطفي سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، لحلم لأهالي الصعيد الذي تم إنجازه وهو حلم "صعيد بلا سرطان"، بإنشاء مستشفى شفاء الأورمان للكبار ومستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، وأصبحت المستشفى بيت طبي كبير يحوي جميع أهالي الصعيد بخدمات عالمية وأحدث طرق العلاج.


وأشرف على الفعاليات فريق طبي متخصص من بنك الدم، حيث قام بعمل تحليل كامل للفيروسات (الالتهاب الكبدي – الإيدز – الزهري)، وكذلك عمل صورة دم كاملة للمتبرع لتوفير كيس دم آمن وفعال لمريض السرطان حيث تم عمل جميع التحاليل وصرف الأكياس للمرضى مجانًا، مؤكدين أن كل مرة يتبرع فيها المواطن بالدم يساهم في إنقاذ حياة 3 أشخاص حيث يتم فصل الدم لمكوناته لعلاج الأمراض.


وقال الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفي، إن بنك الدم بالمستشفي يقوم بعمل تحليل كامل للفيروسات «الإلتهاب الكبدي – الإيدز – الزهري»، وكذلك عمل صورة دم كاملة للمتبرع لتوفير كيس دم آمن وفعال لمريض مستشفي شفاء الأورمان، حيث يتم عمل جميع التحاليل وصرف الأكياس للمرضي مجاناً.


ومن جانبه قدم محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر للمهندس مصطفي سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، علي دوره في نجاح الحملة لدعم الأطفال داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر، مؤكداً على أن تلك الحملات الإنسانية تساعد المستشفى على توفير دم المتبرعين لدعمهم فى مسيرتهم العلاجية من الأورام المختلفة، مؤكداً أنه تم إنشاء بنك الدم بالمستشفى منذ 3 سنوات، مشيراً إلى أن المستشفى يخدم المرضى في 6 محافظات بالصعيد حيث تقدم لهم العلاج بالمجان.

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